¡Ha nacido una estrella! Alaïa debuta como youtuber La carismática niña de cinco años lanzó este domingo su propio canal en YouTube en complicidad con su padre. ¡Tienes que ver el primer vídeo! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se ha convertido en la indiscutible protagonista de las redes sociales de sus papás y ahora está lista para triunfar en solitario. Alaïa, la hija de Adamari López y el bailarín español Toni Costa, lanzó este domingo con la ayuda de su progenitor su propio canal de YouTube, Alaïatuber, en el que la niña de cinco años promete sacar una sonrisa a todos con sus simpáticas ocurrencias. “Les tenemos una sorpresa porque Alaïa va a sacar su canal”, compartió emocionada este domingo la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) en su Instagram. “Alaïa está estrenando canal de YouTube”, informó, por su parte, Toni. En el primer vídeo, que superó en pocas horas las 30 mil visualizaciones, la primogénita de Adamari comparte en complicidad con su famoso papá una serie de ejercicios para realizar durante la cuarentena mientras mantiene simpáticas conversaciones con Toni. “Hoy estamos en Alaïatuber y vamos a hacer el primer vídeo de ejercicio, vamos allá”, expresa la niña con su particular carisma durante la presentación de su primer vídeo. Además de mostrar sus habilidades como gimnasta, deporte que practica desde hace más de dos años, Alaïa cuenta a lo largo del vídeo las numerosas actividades que lleva a cabo en su día a día, como el ballet, la natación, la equitación o la música y revela, entre otras cosas, que tiene dos ‘nannies’ que la cuidan y a las que quiere mucho que se llaman Carmen y Siny. El talento y el carisma que desborda la simpática niña durante su estreno como youtuber confirma una vez más que la pequeña heredó la vena artística de su famosa mamá, quien inició su carrera como actriz en su Puerto Rico natal a una edad muy temprana. ¿Será que estamos ante la sucesora de Adamari? ¡El tiempo lo dirá! De lo que nadie duda es de que estamos ante el nacimiento de una nueva estrella. Advertisement

