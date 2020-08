Adamari López presume orgullosa de su amazona favorita: su hija Alaïa La primogénita de la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) toma desde hace un tiempo clases de equitación en una prestigiosa escuela. ¡Mira el vídeo! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si algo han procurado Adamari López y Toni Costa desde que se convirtieran en padres hace ya un lustro con el nacimiento de su hija Alaïa es darle la mejor educación y formación posible a la niña, no solo en el ámbito escolar. A sus apenas 5 añitos, la menor de edad tiene una apretada agenda extracurricular repleta de actividades de lo más variadas entre sí que realiza una vez que sale del colegio. Además de la natación, la gimnasia rítmica y el golf, la primogénita de la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) y el bailarín español practica un deporte ecuestre: la equitación. Desde hace varios años, la niña acude semanalmente a una escuela de equitación ubicada en la ciudad de Miami donde aprende la práctica de montar a caballo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A su corta edad, la menor se ha convertido en una experta mini amazona que controla a la perfección los movimientos del caballo mientras se desplaza a lomos del animal. Así lo prueba el reciente vídeo que compartió Adamari a través de sus redes sociales, donde podemos ver la pequeña mostrando sus habilidades como amazona. Image zoom Adamari López y Alaia "Retomando esta actividad que hacía tiempo que no veníamos y aunque ya vino ella la semana pasada con Toni pues hoy vine yo a acompañarla. Me da tanto orgullo verla", expresó la carismática conductora y actriz puertorriqueña, quien gracias al trabajo que realiza de lunes a viernes como presentadora del matutino de Telemundo puede compaginar a la perfección su vida familiar con la vida profesional.

