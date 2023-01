¡Así fue el emotivo reencuentro entre Alaïa y su mami Adamari López tras 11 días separadas! La conductora le tenía preparada una gran sorpresa a su pequeña a su llegada al aeropuerto que la dejó, literalmente, sin palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de 11 días sin besar a su pequeña, Adamari López por fin pudo abrazar a su Alaïa del alma tras su llegada a Miami de sus vacaciones en España. La presentadora preparó una sorpresa muy especial para su hija en pleno aeropuerto que llenó de alegría y felicidad a su princesa. La conductora hizo de este momento uno inolvidable para ambas con esta idea tan original que emocionó enormemente a su destinataria. "Hola mi gente linda, estoy muy emocionada por compartirles el reencuentro con mi princesa después de 11 días que estuvo de vacaciones con su papá en España", escribió junto al tierno video de Facebook. Gracias a la complicidad de La Mina de Oro de Génesis Fuentes y sus servicios, un par de bellas ositas recibieron a Alaïa con flores, globos de corazones, abrazos, bailes y mucha alegría nada más aterrizar en Miami con su papi, Toni Costa. La cara de la pequeña, a pesar del cansancio de un viaje tan largo, estuvo repleta de ilusión por este detalle de su mami, a quien inundó de besos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alaïa regresa a casa con un montón de bonitos recuerdos en su corazón que compartió con mucho amor en sus redes sociales. "Qué bonitos y divertidos recuerdos me llevo de España, me lo pasé muy bien con parte de mi familia paterna. Gracias a mi yaya, mi primita Noa, mi prim@s, mis tí@s, la bisabuela Goya y mi papá por llenarme de amor", expresó emocionada por todo lo vivido. Después de tantos momentos de diversión y en familia al otro lado del océano, toca disfrutar de mamá y regresar a la rutina escolar.

