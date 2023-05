¡Adamari López da un adelanto de la sesión de fotos con Alaïa en el Día de la Madre! Una sesión en la que también participó su exsuegra, Doña Carmen, mamá de Toni Costa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de una Primera Comunión de ensueño para Alaïa donde la unión y la felicidad reinaron por encima de todo, Adamari López ha vuelto a sorprender con una espectacular sesión de fotos junto a su hija. Con motivo del Día de la Madre, la presentadora y su pequeña vuelven a ponerse en manos de Había una vez una foto para protagonizar unas imágenes para el recuerdo. La también actriz ya ha dado un adelanto de lo que será esta puesta en escena en la que también aparecen Doña Carmen y su hijo, Toni Costa. Adamari López Adamari López protagoniza entrañable sesión fotográfica en el Día de la Madre | Credit: Facebook/Adamari López Las sonrisas prevalecieron en este encuentro tan familiar que demuestra que, a pesar de la separación, siguen todos unidos y dispuestos a hacer inmensamente feliz a la princesa de sus corazones, Alaïa. Vestidas con los colores de la primavera, el amarillo, el verde y el rosa, fueron fotografiadas de lo más risueñas en una instantáneas tan alegres como las tonalidades de sus trajes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari, Alaïa y su abuela posaron juntas en un hermoso retrato que ninguna de las tres olvidarán. Por su parte, el bailarín también se unió a la foto, en este caso junto a las dos mujeres de su vida, su hija y su mami. Adamari López Adamari, junto a Alaïa y Carmen | Credit: IG/Adamari/Había una vez una foto Adamari López Adamari López y Alaïa | Credit: IG/Adamari López/Había una vez una foto Adamari López Toni, Alaïa y la abuelita Carmen | Credit: IG/Adamari López/Había una vez una foto Aunque esto es tan solo un adelanto, el álbum promete ser uno cargado de magia y emoción, siempre por el bien y la dicha de la chiquitina.

