El regalo especial de Adamari López a su hija Alaïa por San Valentín La carismática presentadora puertorriqueña quiso sorprender a su hija con un regalo muy especial en su primer Día del amor y la amistad sin Toni Costa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López y su hija | Credit: YouTube Adamari López Adamari López celebró este 14 de febrero, Día del amor y la amistad, junto a la personita más importante de su vida: su hija Alaïa. "Esta es la cosa más hermosa que me ha pasado en el mundo entero mundial", expresó la carismática presentadora puertorriqueña en una transmisión en vivo que llevó a cabo este lunes a través de su canal de YouTube en compañía de su primogénita. La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor, que el año pasado se separó del padre de su hija, aprovechó una fecha tan especial como esta para dedicarle públicamente unas hermosas palabras a su pequeña de 6 añitos. "Te amo mucho mi amor, te admiro porque siento que eres una niña que ha venido a traerme tantas cosas bonitas, a enseñarme tanto y con tu amor y con tu dulzura y con tu manera de hacer las cosas, de estudiar, de comportarte, de tratar a los demás haces que yo me sienta orgullosa y que te admire mucho", expresó visiblemente emocionada la conductora de Telemundo. Adamari, que cuenta con 7 millones de seguidores solo en Instagram, quiso regalarle a su hija en este día tan señalado un inolvidable regalo para poder seguir creando memorias juntas. "De regalito del Día del amor y la amistad quise darle un viajecito a Alaïa que quiero hacer como una tradición entre ella y yo que tengamos siempre un viajecito", compartió la copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque han hecho muchos viajes juntas, Adamari reconoció que este será uno de los más especiales ya que será un viaje únicamente "de mamá e hija". "Nos vamos a ir solamente ella y yo, nadie más nos va a acompañar", dijo. Adamari eligió como destino para este viaje tan especial Colombia, por lo que este fin de semana madre e hija estarán poniendo rumbo al país para iniciar una nueva aventura juntas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El regalo especial de Adamari López a su hija Alaïa por San Valentín

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.