¡Adamari López consigue un gran logro siguiendo los pasos de Alaïa! El pasado mes de julio, Alaïa hizo llorar a su mamá. Ahora, la conductora sigue los pasos de su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Adamari López contaba emocionada al punto de las lágrimas, que su pequeña Alaïa había logrado un reconocimiento en su clase de karate: la pequeña había recibido su cinturón amarillo a los seis años, poco después de vivir la separación de sus papás. Ahora, es la misma Ada la que sorprendió a sus seguidores… ¡Mostrando su propio cinturón amarillo! Fue la hija de Toni Costa quien reveló orgullosa en las historias de su mamá: "Mira lo que logró mami", decía contenta la pequeña mientras sostenía el cinturón de su mamá con la prueba de color entre sus manitas. "¡Yey! ¡Es la mía! ¡Ya tengo una!", exclamaba feliz Adamari, quien compartió después una foto con cara de incredulidad del avance que había dado en las clases. ¡Eso sí! Todavía no está a la altura del dominio de las artes marciales que tiene Alaïa y su hija no tardó en recordárselo, mostrando su nuevo cinturón de un nuevo color: "Yo tengo la naranja", afirmó complacida y dejando claro que, de momento, ella ya logró otro rango. ¡Bravo! Alaïa Karate Credit: IG Adamari López Adamari cinturon amarillo karate Credit: IG Adamari López Adamari karate Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alaïa es una niña muy inteligente a la que sus papás no dejan de formar con sus numerosas actividades extraescolares: el golf, el karate, la equitación… La pequeña es todo un portento a su corta edad. Recientemente, deslumbró también con sus dotes de escaladora. Alaïa escalando Credit: IG Toni Costa Aunque el último día de Navidad no pudo abrir los regalos junto a su papá porque estaba enfermo, lo hizo vestida a juego con su mamá, con unos pícaros pijamas muy simpáticos que tenían bordados sus nombres de pila en el trasero.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Adamari López consigue un gran logro siguiendo los pasos de Alaïa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.