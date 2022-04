¡Contundentes palabras de Adamari López ante el primer baile padre-hija de Toni Costa y Alaïa! ¡Así vivió Toni Costa este momento único junto a la hija de ambos y éstas fueron las palabras que Ada le dedicó públicamente al ahora novio de Evelyn Beltrán! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy Toni Costa vivió una experiencia muy especial junto a su hija Alaïa: Adamari López no dudó en dedicar unas palabras a su expareja, novio ahora de Evelyn Beltrán, a raíz del primer baile padre-hija en el que la niña se llevó de date a su papá para esta simpática tradición en los que ambos lucieron sus mejores galas. Mientras el bailarín español presumía un ajustado traje de color rosa pálido y camisa blanca, Alaïa aparecía como toda una princesa, perfectamente maquillada para la ocasión: "Fue un baile súper especial", reveló el instructor de zumba mientras regresaban en su auto, cuando ya la niña dormía. "No lo puedo describir, porque ese baile…", recordaba el enamorado papá con gesto soñador. "Como si nadie alrededor existiera, ella y yo bailando, me abrazaba, me ha llenado el corazón de felicidad y amor… ¡ya quiero que llegue el año que viene!", exclamó. Alaïa Toni Costa Credit: IG Toni Costa Alaïa Toni Costa Credit: IG Toni Costa Desde sus propias redes, Adamari López compartía un precioso retrato a contraluz en el que miraba con infinita dulzura a su pequeña mientras acababa de peinarse con un coqueto tocado para el momento especial que estaba a punto de compartir con su padre. Adamari Toni Costa Alaïa Credit: IG Adamari Lopez IG Toni Costa "Te amo, Alaïa. Gracias por traer tanta alegría a mi vida", escribió la actriz sobre la foto en sus historias. "Espero acompañarte en cada aventura, celebrarte cada logro y abrazarte en tus momentos difíciles. Qué ilusión este primer father and daughter dance con tu papi". Alaïa Toni Costa Credit: IG Adamari López Después, la afamada conductora incluyó unas palabras para el padre de su hija, cuyas redes no dudó en mencionar: "Disfrútenlo mucho y a seguir creando memorias como la familia que siempre seremos", aseveró con sabiduría y humildad, después de estas difíciles semanas en las que el noviazgo entre Toni Costa y Evelyn Beltrán acapara infinidad de titulares. Adamari López Alaïa Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De esta forma tan divertida, así presumió Toni Costa el look que usó para su cita más especial: Adamari y Toni lo han dicho muchas veces, pese a sus inevitables desencuentros: el bienestar de Alaïa es, y siempre será, lo más importante para sus papás. ¡Bravo!

