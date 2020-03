Adamari López muestra el resultado final de la casa de muñecas tamaño natural de Alaïa. ¡Espectacular! La feliz mamá y Toni Costa nos hicieron un tour por el espectacular caserón de su pequeña al que no le falta detalle. ¡Así quedó por dentro con muebles y todo! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos meses desde People en Español mostrábamos el proyecto de casa de muñecas al tamaño natural que Adamari López y Toni Costa tenían en proyecto para su pequeña Alaïa. La construcción llamó poderosamente la atención por su tamaño y su increíble potencial. Hoy está terminada y sus orgullosos papis han hecho un tour para mostrarla. Al espacio de ensueño no le falta de nada. Está adornada con todos los detallitos que una niña soñaría. Tiene teléfono, flores en la ventana, el buzón para el cartero en la entrada, su camita de princesa en las alturas y un montón de espacio para jugar y divertirse con sus amiguitos cuando haya una fiesta en casa. La pareja mostró feliz el resultado final a través de un video en el perfil del bailarín español en Facebook donde nos contaron con lujo de detalles cómo había sido el proceso de remodelación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La casita de Alaïa ya está terminaba”, se titula el video. Los seguidores de la pareja se quedaron sorprendidos con las imágenes y no dudaron en comentar sus impresiones. “Soy huérfana, ¿no me quieren adoptar?”, bromeaba una seguidora. “Qué casita más bella y con amor”, “Es toda una casa con tantos detalles y tan colorida”, “Un regalo que Alaïa nunca olvidará”, opinaron emocionados algunos de los fans. Alaïa cumplía cinco añitos a principios de marzo así que este es el mejor regalo, un espacio para disfrutar, jugar y soñar, especialmente en estos momentos en los que uno ha de quedarse en casa. ¡Felicidades pequeña! Advertisement

Adamari López muestra el resultado final de la casa de muñecas tamaño natural de Alaïa. ¡Espectacular!

