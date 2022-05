Adamari López sin palabras ante el detalle de Alaïa por el Día de la Madre La pequeña sorprendió a la conductora puertorriqueña con un obsequio y una dedicatoria que conmovieron a su mami. "Me derrite". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hace unos días era Toni Costa el destinatario de las palabras y los regalos de la pequeña Alaïa con motivo de su entrada a La casa de los famosos, ahora es su mami, Adamari López, a quien ha obsequiado con un presente muy especial. Aunque la princesa de la casa no necesita excusas para dedicarle todo su amor y cariño a su progenitora, en esta ocasión la razón lo ameritaba. Debido a la celebración del Día de la Madre, la chiquitina obsequió a la conductora con varios regalitos que, literalmente, derritieron el corazón de su destinataria. Así lo dejó ver la puertorriqueña en su perfil de Facebook donde colgó un video que derrochó pura ternura entre madre e hija. Las dos bellezas se encontraban haciendo un picnic después de las clases y fue allí donde Adamari abrió los regalitos que su niña le había preparado con tanto cuidado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Déjame ver qué hay aquí, ¡Oh Dios mío!", dijo emocionada la feliz mamá mientras desenvolvía su presente. "Esto es para ti, mamá, con todo mi corazón", leía la primera de las tarjetas para la actriz. Pero hubo más. Especialmente entrañable fue la carta en la que Alaïa cuenta todo lo bonito de su mamá y las cosas que le encanta hacer con ella, como. por ejemplo, abrazarse sin fin y disfrutar de ese momento juntas. Alaïa Costa-López Credit: IG/Adamari López También le regaló un sol hecho con sus manos y le cantó la canción "You are my sunshine". Unos detalles creados para mami desde el alma. Orgullosa por ese amor, Adamari compartió esa unión tan única con la persona más importante en su vida en este y todos los días.

