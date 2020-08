Adamari López muestra las medidas de seguridad para proteger a Alaïa del virus en la escuela presencial La conductora puertorriqueña nos ha enseñado cómo protege a su pequeña del tan temido virus ahora que estará un buen número de horas fuera de la casa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de unas vacaciones más extrañas de lo habitual por la pandemia que azota el mundo, Alaïa, igual que muchos niños, ya está de regreso en la escuela. Lo hace en unas circunstancias muy diferentes así que su mami, Adamari López, ha tomado todas las medidas necesarias para que la pequeña esté protegida del virus. A través de un video en redes sociales, la conductora ha mostrado con lujo de detalles cómo se han preparado para este momento. La vida ha de seguir pero siempre con las precauciones necesaria para cuidar la salud de todos. "Ella asistirá a las clases en persona ya que la escuela tomará las medidas de seguridad necesarias. Lo que incluye el uso de mascarilla, práctica del distanciamiento social, entre otras", comenzó en su publicación de Facebook. "Ella va a llevar su tapabocas porque ella ya sabe cómo hacerlo, ella sabe que se tiene que lavar las manitas constantemente, que tiene que haber distanciamiento social y en la escuela van a poner separadores de flexiglass para que los niños no estén cerquita", explicó a sus seguidores ante la atenta mirada de Alaïa. También están preparados para que la chiquitina pueda desinfectar las cosas que lleva en su mochila en el caso de que las intercambie con sus compañeros. Además, la mami, siempre atenta a cada detalle, ya tiene pegatinas para que la princesa pueda escribir su nombre y sepa cuáles son sus pertenencias sin dar lugar a equivocaciones con las de otros compañeros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Independientemente de lo raro de la situación y la preocupación natural que conlleva, Alaïa está feliz de regresar al colegio. "Quiero conocer a más niños", expresó entusiasmada. El video fue recibido con mucho cariño por sus seguidores que se identificaron con ella y compartieron las mismas inquietudes como padres. Responsabilidad es la palabra clave y poniéndola en práctica junto con las medidas que plantea la escuela todo irá sobre ruedas.

