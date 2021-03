Close

Taller de cocina, bailes, pintura facial... ¡así fue la fiesta de ensueño de Alaïa! La conductora compartió un video sorprendente con imágenes exclusivas del detrás de las cámaras. ¡Todo un festejo de color y fantasía! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace una semana Alaïa cumplía 6 añitos y lo hacía con una fiesta por todo lo alto. Sus papás, Adamari López y Toni Costa, tenían claro que se merecía un festejo de princesas y así lo planificaron. En menos de 24 horas su casa se convertía en un mundo mágico solo para niños. Pero, ¿cómo hacerlo en medio de la situación actual que se vive? Pues es posible y así lo demostró la conductora en un completo video que compartió con sus seguidores a través de sus diferentes redes sociales. Mascarillas, geles, vigilancia y un protocolo fuerte de seguridad, fueron algunos de los pasos que dieron y que los pequeños cumplieron a rajatabla sin dejar de divertirse en ningún momento. El lugar no era otro que el jardín de la pareja que, de la noche a la mañana, se convirtió en una especie de parque de atracciones. Aquello parecía sacado de una película de Disney en la que no faltó el color y la felicidad. Desde talleres de cocina, hasta pintura facial, bailes organizados, castillo de aire y piñatas para todos. Y siempre bajo la supervisión y el cuidado de los adultos que estuvieron a pendientes de todo. Los pequeños no se quitaron las mascarillas en ningún momento y a su disposición tenían dispensadores de desinfectante. Todo perfectamente pensado para que no hubiera peligro alguno de contagio. Con esta celebración para el recuerdo, Adamari no solo regaló a su pequeña uno de los días más felices de su vida, sino que también demostró que con responsabilidad y cabeza todo se puede. ¡Felicidades de nuevo AlaÏa!

