Adamari López, la más orgullosa en la graduación de su hija Alaïa La carismática niña de 5 años celebró este martes su graduación en plena pandemia del coronavirus. ¡Mira el tierno vídeo! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con un virus propagándose a toda velocidad por el mundo –solo en Estados Unidos ha provocado la muerte de más de 140 mil personas–, el distanciamiento social se ha convertido, a la espera de una vacuna que resulte efectiva, en el arma más eficaz para hacer frente a esta pandemia que ya ha dejado más de 15 millones de casos de contagio. Este distanciamiento social como medida de prevención ante la imparable propagación del coronavirus ha motivado que se suspendan la mayoría de eventos, entre ellos las ceremonias de graduación de miles de estudiantes que esperaban este momento con mucha ilusión. No ha sido el caso de Alaïa, la hija de la presentadora puertorriqueña Adamari López, quien este martes pudo celebrar su graduación en compañía de sus amiguitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respetando las estrictas medidas de higiene y seguridad que ha impuesto la actual crisis sanitaria derivada de la pandemia –de ahí que todos los asistentes llevaran cubrebocas, incluidos los niños–, la primogénita de la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) cerró su primera etapa escolar ante una orgullosa Adamari, quien no dudó en grabar el momento para compartirlo con todos sus fans a través de las redes sociales. Image zoom Graduación de Alaïa Instagram Adamari López Vestida para la ocasión y portando el famoso birrete, o gorro de graduación, Alaïa dijo adiós a un curso escolar atípico que se vio interrumpido bruscamente meses atrás por la irrupción de la pandemia, pero que gracias a las nuevas tecnologías pudo retomar desde su casa. Durante la ceremonia, la niña y sus compañeros sorprendieron a los asistentes con un simpático baile en el que la menor derrochó una vez más simpatía y carisma. ¡Muchas felicidades Alaïa! Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

