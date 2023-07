Adamari López y su hija se reencuentran en Europa tras semanas sin verse Madre e hija están recorriendo diferentes países del continente europeo junto a un grupo de amigos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Primero con papá y ahora con mamá. Alaïa viajó a principios de julio a Europa para disfrutar de unas merecidas vacaciones en compañía de su progenitor en el país natal del bailarín, España. "La extraño", confesaba desde Miami Adamari López. "[Pero] creo que es importante que Alaïa pase tiempo de calidad con su papá y que comparta con él unas experiencias maravillosas". Tras varias semanas sin verse, madre e hija pudieron reencontrarse recientemente en el continente europeo. Desde España, la niña de 8 años se unió a su mamá en el viaje que emprendió la semana pasada la carismática conductora y actriz puertorriqueña junto a un grupo de amigos muy cercanos por diferentes países europeos, entre ellos Portugal. Adamari López Adamari López en Oporto, Portugal | Credit: Instagram Adamari López La expresentadora del programa matutino de Telemundo compartió el fin de semana unas imágenes a través de su cuenta de Instagram en las que presume de la compañía de su hija desde Oporto, una bella ciudad costera ubicada en el noroeste de Portugal. Adamari Adamari López y Alaïa en Oporto, Portugal | Credit: Instagram Adamari López "Definitivamente no hay atardecer más hermoso que el que vivo a tu lado Alaïa", escribió Adamari junto a las "hermosas fotos" de su paseo por este lugar de ensueño. "¡Qué emoción que ya estás con tu princesita!", no tardó en comentar una de sus seguidoras en su publicación al ver que madre e hija volvían a estar juntas. Alaia Alaïa en Oporto, Portugal | Credit: Instagram Adamari López "¡Qué bueno que la niña ya está contigo!", se puede leer en otro de los comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari y su hija permanecerán tres semanas en Europa. Tras Portugal, visitarán Francia, Suiza, Alemania, Edimburgo y, por último, Londres. "Es la primera vez que hago un viaje tan largo porque pues cuando estaba trabajando tenía como mucho nada más que dos semanas de vacaciones", contaba la conductora desde su página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López y su hija se reencuentran en Europa tras semanas sin verse

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.