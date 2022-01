¡Alaïa, hija de Adamari López y Toni Costa, alcanza un hito en sus redes! Mientras que su mami se encuentra enferma de coronavirus, la pequeña Alaïa alcanzó un gran logro que supondrá un antes y un después en su joven carrera de influencer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Adamari López aparecía por primera vez posando junto a su niña recién nacida en la portada de PEOPLE en español el año 2015: "Mi hija es un milagro de Dios", anunciaba feliz. Ahora, Alaïa Costa López no es solo una niña preciosa a punto de cumplir siete años el próximo mes de marzo… También es una gran influencer que a su corta edad acaba de lograr un hito en su red de Instagram: ¡un millón de seguidores! La pequeña ha despertado la fascinación entre los fans de sus papás, quienes siguen con gusto, día tras día, el crecimiento de la pequeña frente a las cámaras desde el momento en que vio la luz por primera vez. Su exposición constante en las redes y su dulce personalidad, han contribuido sin duda a que la pequeña goce de una gran popularidad en internet. Fue Toni Costa quien anunció desde sus historias la buena noticia: "Bueno familia, no sé si saben, pero Alaïa tiene Instagram y tiene ya ¡un millón de seguidores! Entonces ya estamos listos y uniformados porque vamos a regalarles un baile así que luego más tarde lo grabaremos", anunció feliz su papá mientras se dirigían a pasar una tarde de divertidos juegos juntos. Alaïa Toni Costa Credit: IG Toni Costa Alaïa Toni Costa Credit: IG Toni Costa Alaïa Toni Costa Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sé que muchos han estado preguntándose por qué no estoy en el show desde hace unos días", dijo Adamari ayer desde sus redes. "Me he sentido un poquito malita, pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de COVID-19 y el resultado ha salido positivo", anunció. Alaïa Adamari Credit: IG Alaïa Seguro que ver a Alaïa feliz con su nuevo logro ha puesto una sonrisa en la cara de la conductora este domingo de encierro. ¡Felicidades!

