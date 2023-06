El baile de Adamari López y Alaïa que está derritiendo a las redes: "Parecen hermanas" En las imágenes la hija única de la actriz y presentadora puertorriqueña ya luce como preadolescente ¡qué cambio! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López y Alaïa Costa López Credit: IG/Adamari López Parece que fue ayer cuando Alaïa Costa López, la hija de la presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López y su expareja, Toni Costa, derritió las redes con su espectacular y genuino cumpleaños número ocho. Y con cada día que pasa la "bebé" de la expareja comienza a pasar de niña a mujer, tanto que ahora en el nuevo video que su mamá colgó en redes los seguidores no han dudado en hacer notar que madre e hija parecen casi casi que hermanas. "¿Saben qué día es hoy mi gente linda? #YellowDay ¡Es el día más feliz del año!", exclamó la exestrella de Telemundo en el video donde aparece al lado de su hija bailando y vistiendo dicho color. "¡Parecen hermanas! Preciosas las dos, Alaïa, si que tiene el talento de sus padres. Muchas bendiciones 🙏🌹" exclamó una usuaria de la plataforma Instagram. "¡Alaïa se parece mucho a su mamá!", añadió otra para subrayar lo innegable. Y es que obvio, la pequeña heredó los genes de su padre y sus dotes para el arte y el baile, pero de su mamá también ha heredado el carisma y el "don de gentes" que le ha robado el corazón a los fans de su mami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este es solo uno de muchos videos que madre e hija han compartido en sus redes, obviamente, pero este destaca porque aquí se aprecia ya que poco a poco Alaïa va perdiendo el baby fat y que su rostro de niña va cambiando ya a preadolescente. Recientemente la estrella de telenovelas como Bajo las riendas del amor, Alma de hierro, Gata salvaje, Mujer de madera, y Amigas y rivales habló con People en Español para revelar cómo se encuentra tras sus sorpresiva salida de Telemundo. "Disfruto de pasar tiempo de calidad junto a mis seres queridos y de realizar actividades divertidas que promuevan alegría y felicidad", explicó. "No le tengo miedo a estar en contacto con mis emociones y eso siento me permite estar fuerte". ¡Se nota!

