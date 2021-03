Close

¡Tremenda fiesta de cumpleaños para Alaïa Costa al cumplir seis años! Un festejo con todo lujo de detalles, Adamari López y Toni Costa celebraron así a su hija. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se trata de festejar a su pequeña hijita Alaïa, Adamari López y Toni Costa se vuelcan en que no falte un detalle y el día de la celebración de su sexto cumpleaños, no podía ser menos. "Feliz cumple, princesa de mami. Que dicha ser tu mamá, Alaïa. Amo cada momento a tu lado, riendo, aprendiendo, viéndote crecer (demasiado rápido), jugando contigo. Eres mi mayor alegría. Dios me permita acompañarte y celebrar contigo muchos años más. Feliz cumpleaños, Alaïa", escribió en sus redes la famosa conductora el pasado jueves, día del cumpleaños de la niña. Hoy sábado fue el día elegido para la gran fiesta, en el que la cumpleañera se vio rodeada de infinidad de globlos en una linda caseta, por aquello de la posible lluvia, decorada para la ocasión. Este es el clip que compartió su mamá mientras avanzaban los preparativos. Los colores elegidos para la decoración de los globos fueron, primordialmente, el rojo y el rosa. Había de todos los tamaños y colgaban en racimos, logrando visualmente el sueño de cualquier niño. Todas las precauciones para la pandemia, las mostró el papá de Alaïa en sus historias: desinfectantes en todas las mesas, que además se encontraban a gran distancia unas de otras, un puesto para tomar la temperatura a los invitados… Mientras que su esposa se veía muy bella, toda de verde, con un vestido corto que dejaba ver su linda figura, junto a la cumpleañera que iba de rosa con un lindo vestidito y una diadema de cumple sobre la cabeza. Image zoom Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni se lamentó de no poder asistir a la fiesta al completo, debido a que se encuentra grabando Mira quién baila, pero sí logró escaparse un ratito para la foto con la niña de sus ojos. Image zoom Credit: IG Adamari López Alaïa lo pasó en grande en este día tan especial, con un stand para maquillaje, un tobogán que aterrizaba en una alberca de pelotas, un puesto de helados, payasos amenizando la velada, DJ en vivo para el baile… ¡Todo de lujo! ¡Felicidades!

