¡Adamari López, feliz con un nuevo bebé! "Lo que bien se aprende no se olvida", afirmó ante la idea de volver a cambiar pañales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que una mujer es mamá, ¡es mamá para siempre! Adamari López lo recordó mientras vivió ilusionada unos divertidos momentos junto al pequeño Thiago Sebastian, el bebé de su querida Geny Bonilla, la niñera famosa por ayudar a la famosa conductora con su pequeña Alaïa. El pasado mes de junio, poco tiempo después de la separación de Adamari de Toni Costa y mientras él disfrutaba con su hija de unas vacaciones en España, la generosa conductora de Así se baila celebró una lujosa baby shower para la mamá de Thiago ante su inminente llegada. El pasado quince de septiembre, el recién nacido celebró su primer mes de vida. "Lo que bien se aprende no se olvida", reflexionó la conductora mientras volvía a cambiar con mucha simpatía los pañales del nuevo bebé de la gran familia formada por los amigos y trabajadores más cercanos a la mamá de Alaïa. Adamari López Thiago Geny Bonilla Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Viendo la trayectoria del año que ha vivido Adamari, no deja de impactar el camino que ha recorrido sin perder la sonrisa. Sola con su hija tras su separación, no ha dejado de verse fuerte, rodeada de familiares y amigos, reorganizando su vida alrededor de una alimentación sana y una rutina titánica de ejercicio, mientras su carrera continúa imparable en ascenso ante los ojos de sus fans que le adoran. Adamari López Credit: IG Adamari López Después de pasar sus vacaciones de verano en Europa junto a su ex por el bien de su hija, quien guarda un extraordinario parecido con su padre, y ante los constantes rumores de una posible reconciliación con Toni, los días pasan y Adamari parece estar en su mejor momento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Adamari López, feliz con un nuevo bebé!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.