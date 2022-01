¡Así felicitó Adamari a Alaïa por su millón de seguidores! Con una divertida coreografía, Toni Costa celebró junto a su hija el hito logrado en redes , ¡y la mamá de Alaïa quiso ser parte del momento! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, toda una estrella desde el día de su mediático nacimiento, alcanzó ayer el logro de reunir su primer millón de seguidores en su cuenta de Instagram, siguiendo los pasos de sus famosos papás, muy celebrados en las redes. Toni cuenta con casi dos millones en su propia cuenta, mientras que Adamari lidera con la impactante cifra de 7 millones. Fue el papá de Alaïa quien compartió ayer la noticia desde sus redes: ""Bueno familia, no sé si saben, pero Alaïa tiene Instagram y tiene ya ¡un millón de seguidores! Entonces ya estamos listos y uniformados porque vamos a regalarles un baile así que luego más tarde lo grabaremos", anunció desde sus historias. Dicho y hecho, poco después padre e hija aparecieron conjuntados en sus atuendos haciendo una coreografía para celebrar el hito y terminar mostrando un globo dorado con el número uno. "Te amo princesa de mami, felicidades. ¡Un millón de seguidores, Alaïa!", celebró la famosa conductora quien se encuentra enferma de coronavirus. Adamari comentario Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Alaïa está bien, ha estado al pendiente de mamá, cuidándome, dándome su cariño dentro de las circunstancias. Ella también en algún momento estuvo como con catarrito […] y era lo que yo pensaba que teníamos las dos. Ella se va a quedar en la casa y va a estar bien cuidada y bien atendida y yo voy a atenderme un poquito más y a tomar más medidas de precaución para estar bien", revelaba la famosa conductora desde sus propias redes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así felicitó Adamari a Alaïa por su millón de seguidores!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.