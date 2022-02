¡Divertida escapada de Adamari López y Alaïa a Cartagena! Madre e hija disfrutaron de lo lindo en estas lujosas vacaciones en las que se reencontraron con su querida Carmencita, quien trabajó en casa de Adamari en el pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Lo prometido es deuda! Adamari López quiso regalar a su hija Alaïa un viaje muy especial con motivo del primer día de San Valentín tras la separación de la famosa conductora del papá de la pequeña, Toni Costa. Tal y como habían anunciado, mamá e hija partieron felices con destino a Cartagena, donde quisieron visitar a Carmencita, una persona que trabajó en casa de la familia López-Costa cuando su hija era más pequeña. Desde el avión, Adamari explicó que eso era "una de las cosas más bonitas" de este viaje: "Carmen una señora que nos ayudaba antes en la casa y que vio a Alaïta cuando era una bebecita chiquitica chiquitica, que me cuidó y estuvo el pendiente de mí por mucho tiempo y se regresó a Colombia para compartir con su familia y con su hijo, así que vamos a ir a verla, a compartir con ella, estará ahí en el aeropuerto esperándonos", anunció. "Estamos muy contentas de realizar este viaje juntas, que esperamos que de ahora en adelante sea una tradición para nosotras", reveló y reconoció que "en esta nueva etapa de nuestras vidas, estos viajes serán más frecuentes y más comunes". Adamari López Alaia Credit: IG Adamari López Adamari López Alaía Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A su llegada a Cartagena, Ada, Alaïa y Carmencita, disfrutaron de una lujosa cena con excepcionales vistas al aire libre. Adamari Alaia Credit: IG Adamari López Alaia Carmencita Credit: IG Adamari López "Yo hacía mucho estos viajes con mi mamá y los recuerdo y los atesoro muchísimo todavía al sol de hoy, aunque ella esté en el cielo, y es lo mismo que quiero seguir creando en esta relación que tengo con Alaïa", reflexionó. También aseguró que viajaban sin nanny ni ayuda para disfrutar de estas pequeñas vacaciones.

