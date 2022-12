La emotiva despedida de Adamari López y Alaïa: "Tengo sentimientos encontrados" La conductora se despidió de su pequeña en el aeropuerto ya que partía rumbo a España con su papi, Toni Costa. Así fue el momento entre madre e hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juntas forman el equipo perfecto para las risas y la diversión. Pero, en esta ocasión, Alaïa y Adamari López se mostraron un poquito más sensibles de lo habitual al protagonizar una despedida en el aeropuerto. La pequeña partía con Toni Costa para España, donde estará 11 días disfrutando de su familia, quien ya la recibió con los brazos abiertos. Madre e hija se dijeron adiós temporalmente y regalaron un momento cargado de amor a los seguidores de la conductora. Adamari López Adamari López y Alaïa se despiden | Credit: Facebook/Adamari López "Hoy, Alaïta se va a ir de viaje con su papi y va a dejar a mami sola por 11 días, pero se va a divertir mucho con la familia en España", dijo la actriz con una mezcla de alegría y nostalgia por la separación de su chiquitina. Por su parte, Alaïa también reconoció tener sentimientos encontrados. "Muy feliz, pero nerviosa", reconoció a su mami cuando le preguntó cómo estaba. "Estoy nerviosa porque no voy a ver a mami, y estoy feliz porque voy a pasar tiempo con mi familia". Para Adamari es especialmente duro porque es la primera vez que se va en esta época del año. "Son emociones encontradas para ella y para mí". A pesar de lo mucho que la echará de menos, está tranquila porque sabe que está en las mejores manos y disfrutará de lo lindo con Toni y su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mamá está contenta porque es importante que siga compartiendo, conviviendo con el resto de la familia y que pase unos días muy bonitos con su abuelita, con su yaya, con su prima, con sus tíos", apuntó la puertorriqueña. La niña de sus ojos ya está en Valencia con papi tal y como mostró el bailarín y su familia en las redes. Un reencuentro de lo más emocionante que promete momentos muy especiales para todos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La emotiva despedida de Adamari López y Alaïa: "Tengo sentimientos encontrados"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.