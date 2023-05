¡Adamari López cumple el gran sueño de Alaïa de aprender a surfear en California! En el Día de la Madre, la conductora viajó hasta California para sorprender a su hijita con esta actividad que siempre quiso practicar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo ha sido un día muy especial para Adamari López y Alaïa, y no solo porque han podido celebrar juntas el Día de la Madre, sino por la gran sorpresa que la conductora tenía preparada para la pequeña. Ya ambas compartieron traviesas en sus redes que partían a un viaje misterioso del que contarían más detalles al llegar. Y así ha sido. Con lo que la princesa de mamá no contaba es que estaba a punto de cumplir uno de sus grandes sueños. ¡Aprender a surfear! Adamari le había dicho que iban a ver las ballenas y a hacer otras actividades, lo que menos se imaginaba ella es que por fin iba a hacer su sueño realidad. Un regalo que iba a ser para el 8º cumpleaños de la pequeña, y que han podido hacer dos meses después con más ganas que nunca. Adamari y Alaïa Adamari López cumple el sueño de su hija en el Día de la Madre | Credit: IG/Adamari López A través de un directo en Instagram que narró su gran amigo Carlitos, sus seguidores pudieron disfrutar del primer contacto con la tabla de madre e hija y su increíble progreso en apenas una clase. Desde Santa Mónica y bajo unas aguas bastante frías, las dos se entregaron de lleno a la actividad y demostraron ser unas mujeres valientes, echadas para adelante y decididas a cumplir lo que se propongan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo quería darle una sorpresa a Alaïa, aunque es el Día de las Madres, no hay mayor felicidad para mí que no sea celebrar que la tengo a ella y hacer cosas que a ella le gusten y creen memorias para nosotras dos como mamá e hija", expresó la conductora con una gran sonrisa y brillo en sus ojos. Ambas llegaron a sostenerse sobre la tabla como unas campeonas, demostrando su entrega y pasión por la vida. ¡Enhorabuena a las dos!

