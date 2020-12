Close

¡Gritos de felicidad! Adamari López comparte la reacción de Alaïa al encontrarse con los regalos de Santa Días después de que pasara, la conductora publicó la emotiva grabación que muestra a la princesa de la casa llegando a la sala para ver qué le había dejado este mago de barba blanca. ¡Inolvidable! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque ya han pasado unos días desde ese 25 de diciembre tan mágico en la casa de Adamari López, la feliz mamá quiso hacer partícipes a sus seguidores de cómo fue el encuentro de Alaïa con los regalitos que le había dejado Santa Claus bajo el árbol. Este año ha sido una niña muy buena, una estudiante muy aplicada y, sobre todo, una hija maravillosa con sus papis, así que solo le esperaban sorpresas bonitas que la llenarían de alegría. ¡Y tanto! Los gritos no se hicieron esperar y Alaïa corrió con toda la ilusión del mundo a abrir lo que le correspondía. La sonrisa de emoción y sus ojos llenos de entusiasmo son dignos de ver. Aunque esas eran las cosas que había pedido en su lista, igualmente verlo allí fue muy especial para la pequeña, que no pudo contener los gritos ni una grandísima emoción. ¡Tampoco sus papis! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las sorpresas no acabaron en la sala, en su casita de muñecas le esperaba algo más que ha estado utilizando cada día desde entonces: ¡una bicicleta! "Aún recuerdo la emoción y la sonrisa de mi princesa al ver los regalos que Santa le dio", escribió Adamari entusiasmada, que desde primera hora de la mañana lo tenía todo preparado al detalle. Un momento único que quedará por siempre grabado en el corazón de la chiquitina.

