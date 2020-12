Close

¡Adamari López comparte el mágico encuentro entre Alaïa y Santa Claus! La conductora y Toni Costa llevaron a la princesa de la casa a conocer a este personaje tan entrañable. ¡Su carita de emoción es digna de ver! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con las Navidades a la vuelta de la esquina, Santa Claus ya está recogiendo las cartas de los niños para repartir sus juguetes el 25 de diciembre. Entre ellos, la pequeña Alaïa, quien entusiasmada disfrutó de unos minutos de la compañía este mago de la Navidad. Adamari López y Toni Costa llevaron a su pequeña a este encuentro en el que se respetaron todas las medidas de seguridad, como el distanciamiento social y la mascarilla. No pudo sentarse en sus rodillas, pero sí compartieron unas bonitas palabras y se tomaron una foto, aunque hubiese metros de distancia. "Hola hola mi gente linda, Toni Costa y yo llevamos a Alaïa a visitar a Santa y a tomarse la foto del recuerdo por supuesto con mucho distanciamiento social. Qué bonita es esta tradición de llevar a los hijos a tomarse esta fotito", escribió junto a este video en Facebook. La sonrisa de Alaïa tras vivir este momento no tiene precio, ni la de sus papis tampoco. Era difícil adivinar quién se veía mas feliz de todos, pues Toni y Ada también se tomaron un retrato con Santa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hijita lució hermosa, como siempre, con un atuendo de lo más elegante y un lacito en el pelo de color rojo que combinaba con las tonalidades del traje del también llamado Papá Noel. Seguro que con lo buena que ha sido ¡le traerá un montón de regalitos!

