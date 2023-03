¡Adamari López y Alaïa viven un momento único como madre e hija en sus vacaciones! Desde Colorado, la conductora y su pequeña comparten una imagen para el recuerdo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las vacaciones para dar la bienvenida a la primavera están siendo unas de auténtico ensueño para Adamari López y su hija Alaïa. Madre e hija están en Vail, Colorado, disfrutando de unos soleados y fríos días en la nieve junto a amistades de muchos años, como son Chiquibaby, quien se lesionó el primer día, su comadre Chyntia Torres y su hermana de vida, Karla Monroig, quien acudió con su esposo, Tommy Torres. Los reels con ellos, los momentos cómicos y las anécdotas divertidas forman ya una colección de instantes dignos de guardar en el corazón para siempre. Pero, sin duda, los momentos más espectaculares que Adamari está viviendo son al lado de la princesa de su casa, con quien protagonizó un episodio que ninguna olvidará. Adamari López Adamari López y su hija Alaïa | Credit: Mezcalent Fue la propia conductora quien quiso compartirlo con sus seguidores en las redes en un video donde las risas, la alegría y la ilusión propia de los niños reinó en todo momento. Después de esquiar como auténticas profesionales por las pistas, tocaba el turno de darle la oportunidad a otros elementos con los que divertirse en la nieve. ¡Y así lo hicieron! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ada, su pequeña y otros compañeros decidieron apuntarse a lo que se conoce como 'tubin', una especie de 'balsa hinchable' con la que el viaje sobre la nieve es de otro nivel. Mientras Alaïa sacó la gran aventurera que lleva dentro, Adamari mostró un poquito de respeto inicial por lo que esta nueva actividad representa. Si bien es de lo más divertida, no deja de imponer. Finalmente, la también artista siguió los pasos de su nena y se lanzó a la pista con gritos y carcajadas que quedaron reflejadas en este video que decidió compartir. Madre e hija están viviendo unos días, literalmente de película, en los que las bajas temperaturas no están impidiendo que sientan el calor bonito que nace cuando se está feliz en familia.

