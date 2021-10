Adamari López y Alaïa visten idénticas en su primera sesión de fotos otoñal sin Toni Costa Madre e hija deslumbraron con iguales modelos junto a las típicas calabazas y los colores del otoño, esta vez sin la compañía del bailarín español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El otoño ha hecho su triunfal entrada y Adamari López lo ha recibido con los brazos abiertos y más hermosa que nunca. Para darle la bienvenida, se ha reunido con Alaïa y su grupo de fotógrafos para llevar a cabo la sesión de fotos tradicional de cada año. Madre e hija acudieron a las afueras de Miami en un entorno de lo más propio de esta fecha en el que ambas 'modelos' lucieron sus mejores galas. Para la ocasión vistieron conjuntos iguales, con sombrero incluido con los que se veían espectaculares. Rodeadas de calabazas y los colores propios de esta estación se prepararon para dar lo mejor de sí ante las cámaras. Jugaron al fútbol, al béisbol y, sobre todo, rieron sin parar mostrando la bonita complicidad entre ambas. Aunque fue una sesión perfecta, se sintió la ausencia de su hasta ahora acompañante año tras año: Toni Costa. El bailarín se encuentra en España trabajando y dando lo mejor de sí en una serie de talleres en varias ciudades del país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero igualmente, la pareja no hubiera posado como otros años tras la separación que anunciaron en el mes de mayo. Adamari López Adamari López junto a su familia en otoño del 2020 | Credit: IG/Adamari López Su principal nexo de unión, además del gran respeto y cariño, es el amor a su obra de arte, la preciosa Alaïa de quien Ada compartió una divertida anécdota. "Ya me pide fotos profesionales, se creció mi princesa. Nos fuimos a un pumpkin patch superlindo y nos vestimos iguales. Me encanta verla posando y tener estas fotos de recuerdo. ¿Y a ustedes les gusta también tomarse fotos en cada temporada?", preguntó en este video de Facebook. En breve hará partícipe a sus seguidores del resultado final de esta sesión tan única y especial junto a su princesa. ¡Una cita para el recuerdo!

