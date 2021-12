¡Adamari y Alaïa comparten su primer posado navideño sin Toni Costa! La célebre conductora celebra sus primeras Navidades tras su separación con este posado en el que el papá de su hija brilla por su ausencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Parece mentira! Otro año se nos fue como arena de playa entre las manos y el nuevo posado navideño de Adamari López llega para confirmarlo. Impactante ver las fotos de la pasada Navidad, en las que la conductora posaba enamorada junto a Toni Costa y su hija como una familia feliz. Al acabar este 2021, Ada posa radiante y sola junto a la pequeña Alaïa, en unas imágenes en las que Toni brilla por su ausencia, y con una figura radicalmente distinta a la que la bella boricua lucía entonces. ¡Quién podía predecir tanto cambio hace solo doce meses! Hoy Adamari López quiso dejar atrás la controversia con Olga Tañón, quien aseguró que la conductora se había operado para conseguir su drástica pérdida de peso, y la ex del bailarín español compartió en sus redes las bonitas estampas navideñas con las que quiso celebrar con sus seguidores esta Navidad que prepara la llegada de un nuevo 2022. En un carrousel de Instagram, la presentadora de Hoy Día compartió tres fotos. En la primera, lucía muy bella con un elegante suéter rojo de cuello vuelto y pantalón negro, mientras que Alaïa vestía también un suéter del mismo color que el de su mamá y unos pantalones estampados a cuadros frente a un decorado con motivos de Navidad. Adamari López Alaïa Navidad 2021 Credit: IG Adamari López/ @habiaunavezunafoto_ SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su siguiente foto, sentadas una junta a otra frente a otro set entre dos árboles de Navidad, Adamari llevaba un vestido con los hombros al aire del favorecedor color verde pavorreal y la pequeña Alaïa un vestidito de cuadros escoceses con un lazo rojo a la cintura. Adamari López Alaïa Navidad 2021 Credit: IG Adamari López/ @habiaunavezunafoto_ En una tercera foto, Adamari aparece sola, con una linda pose sentada sobre la alfombra, dejando ver su impactante figura con la deslumbrante belleza con la que últimamente se muestra. Adamari López Navidad 2021 Credit: IG Adamari López/ @habiaunavezunafoto_ Ahora sí, Adamari ya dio el pistoletazo de salida a estas Navidades 2021-2022. ¡Felices fiestas!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Adamari y Alaïa comparten su primer posado navideño sin Toni Costa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.