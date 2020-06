Adamari López acude con Alaïa al doctor para enseñarle una importante lección de vida Madre e hija compartieron un momento de mucha complicidad donde la pequeña aprendió cómo ha de cuidar a la perrita que acaban de adoptar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los valores de responsabilidad y respeto son lecciones fundamentales que Adamari López ha instaurado en la educación de su pequeña Alaïa junto a su pareja, Toni Costa. Es por eso que para que la chiquitina entienda la importancia de tener una mascota, la conductora y el bailarín llevaron a su hija al veterinario para que escuchara a la doctora sobre los cuidados que requiere la nueva integrante de la familia, Ava. Muy bien aplicada y sin dejar de prestar atención de la profesional, Alaïa escuchó cada detalle que le contó para que su peludita lleve una vida saludable y llena de bienestar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al ser tan chiquitita, apenas tiene dos meses, hay que tener cuidado con lo que se mete en la boca para evitar un disgusto, le dijo la doctora. Pues como pasa con los bebés humanos, hay que estar con mil ojos. Desde el principio, Adamari quiso que la llegada de esta perrita adoptada sirva para que su hija adquiera ciertos hábitos y una mayor disciplina. "Todo niño debe crecer con un animalito, yo estoy convencida de eso, crecen siendo buenos adultos", expresó la veterinaria. Image zoom Adamari López, Toni Costa y su hija con la nueva integrante de la familia Facebook Adamari López Cuando Ada preguntó a la doctora que quién se debe de encargar de recoger los excrementos, la respuesta fue clara: Alaïa. "Es tu responsabilidad porque ella va a ser tu perrito y ella siempre te va a querer a ti más", le dijo con dulzura. La pequeña quedó encantada de la vida con su nueva labor de ser la cuidadora principal de princesa Ava. Detrás de la cámara que grababa este enternecedor momento estaba Toni, siempre al lado de los amores de su vida, sus dos chicas, bueno, ahora tres con Ava. Gracias por este bello ejemplo de amor y cuidado a los animales.

