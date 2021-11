La actriz Jessica Marie García revela que espera su primer bebé Jessica Marie García, estrella de la serie On My Block, habló en exclusiva con PEOPLE sobre su embarazo. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jessica Marie Garcia Credit: PATTY OTHON La actriz Jessica Marie García y su esposo Adam Celorier se convertirán en padres a principios del 2022, revela PEOPLE. La estrella de la serie On My Block espera su primer bebé. La actriz de 34 años compartió su alegría y mostró su creciente pancita. "¡Voy a ser mamá! Se siente tan bien poder finalmente contarle al mundo nuestro bello secreto", dijo a PEOPLE. "Mi esposo Adam y yo estamos esperando nuestro primer hijo en febrero del 2022". En las fotos exclusivas que compartió con la revista, vemos a la actriz de raíces cubanas y mexicanas en un glamuroso vestido mostrando su pancita. La futura mamá luce radiante y muy feliz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jessica Marie Garcia Credit: PATTY OTHON García recién celebró su tercer aniversario de casada en octubre. El pasado Día de San Valentín, la actriz compartió un amoroso mensaje para su esposo en sus redes sociales. "Tú me has enseñado lo que es ser verdaderamente apoyada y amada de todas las maneras. Siempre has estado a mi lado y has sido el compañero que nunca pensé que existía pero por quien siempre yo recé", expresó junto a fotos con su pareja. "Te amo más que nada y que todo". La actriz se dio a conocer con su papel en la serie Huge de ABC y también actuó en la serie juvenil Liv and Maddie de Disney Channel. Además de su popular papel en la serie On My Block, García es parte del elenco de la serie Diary of a Future President junto a Gina Rodríguez y Selenis Leyva en Disney + ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La actriz Jessica Marie García revela que espera su primer bebé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.