¡Bienvenido Thiago! La actriz Ana Belena ya está en casa con su primer retoño La mexicana se confiesa plena tras la llegada de su primer hijo. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Ana Belena le dio la bienvenida a su primer bebé en medio de la pandemia y bajo estrictos cuidados de salud en un hospital libre de COVID-19. A través de sus redes sociales, Belena anunció que el hombre de sus sueños llegó al mundo el pasado lunes de manera natural y que tanto ella como su primogénito, a quien llamó Thiago Lascurain Fernández, se encuentran en perfecto estado de salud. “Hola, soy Thiago Lascurain Fernández. Nací 27/07/20 a las 11:56 a.m., pesé 3 kilos 600 gm y medí 51 cm. Fue parto natural. Mi mami y yo estamos muy sanos y contentos. Muchas gracias a todos los que han estado al pendiente de nosotros”, escribió la feliz mamá en su cuenta de Instagram. Image zoom Cortesía de Ana Belena SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz reveló a PEOPLE EN ESPAÑOL que por los últimos cuatros meses restringió sus salidas de casa debido a la pandemia del coronavirus para evitar cualquier contagio y poder dar a luz en un hospital libre del virus —que requería un resultado negativo a la prueba de COVID-19 valido 72 horas antes de su ingreso. “Como mi parto fue inducido, un día antes me hice la prueba, o sea que realmente me realicé la prueba dos veces antes de tener a Thiago, y entré al hospital”, explicó la mamá primeriza. “Todo estuvo muy bien, fue un parto la verdad bastante rápido. Tristemente no pudimos recibir a nadie en el hospital, ningún familiar, ningún amigo”. Image zoom Cortesía de Ana Belena Sin embargo, ya una vez en su casa el pequeño Thiago recibió la visita de sus abuelos, quienes han sido los únicos en conocerlo personalmente tomando las debidas precauciones y guardando sana distancia. “No podemos recibir visitas. Solamente lo han visto los abuelos; vinieron a la casa con tapabocas, no lo pueden cargar, solamente lo ven de lejitos. Yo lo cargué para que lo vieran un poquito mejor”, reveló la actriz. “Les mandamos muchas fotos, están en contacto todo el tiempo con nosotros. Es lo que nos tocó [vivir] y hay que sacarle el lado positivo. Hay que estar agradecidos con la vida de tener la oportunidad de estar en casa, de cuidarnos, de tener a este gordito tan lindo, tan sano. Estoy muy bien, me siento perfecta. Pensé que me iba a ir peor, pero no”. Image zoom Cortesía de Ana Belena Con Thiago en casa, el horario de descanso de la actriz ha cambiado completamente y ahora se adapta al que el pequeño indique. Todo en casa gira alrededor del bebé, que hace que Belena ahora le de la razón a sus amigas mamás. “Me siento muy contenta, entiendo a todas mis amigas que son mamás, a mi mamá, que te dicen que cuando tienes un hijo es un amor inexplicable y eso es lo que siento por Thiago”, dijo. “Obviamente estoy cansada, muy cansada; llevo varios días durmiendo muy poquito. En la noche de repente me despierto como para ver si está bien, si está respirando, preocupona como mamá primeriza. Pero me siento muy contenta y muy plena, con la ayuda de mi esposo que está aquí al pie del cañón”.

Close Share options

Close View image ¡Bienvenido Thiago! La actriz Ana Belena ya está en casa con su primer retoño

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.