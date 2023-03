¡Sorpresa! Otro actor de Rebelde anuncia que se convertirá en padre este año "Tenemos algo que contarles: ¡¡¡14 semanas!!!!", exclamó el histrión al compartir una foto con su esposa y la ecografía de la criaturita. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poco a poco los actores y actrices que formaron parte de la inolvidable telenovela Rebelde (2004) van ingresando a las filas de los millones de padres de familia dedicados a la crianza de su familia. Y ahora llega una linda sorpresa. Además del embarazo confirmado por Maité Perroni —el pasado 6 de enero— llega otra linda noticia: su excompañero en la novela, Rodrigo Nehme, ¡también está esperando un hijo! "Tenemos algo que contarles: ¡¡¡14 semanas!!!!*¿Niño ó niña?", exclamó el actor mexicano que en la primera temporada de dicha serie hizo el papel de Nico Huber Yute, novio de Lupita Fernández, rol que interpretó la ya mencionada Maite Perroni. El actor mexicano está casado desde el 2021 con Denise Thuss, quien es Directora comercial de la empresa de moda y mercantil ONPOST, quien aparece junto a su marido en el post publicado este fin de semana. En la instantánea también figura una ecografía mostrando a la criaturita que esperan con tanta dicha. En julio pasado el actor celebraba su primer aniversario de casado con este video que compartió en sus redes:, aunque al parecer sus nupcias se celebraron en febrero de ese mismo año: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe mencionar que Rodrigo Nehme solo participó en dicha producción durante una temporada, pues según fuentes en México no le llegaron al sueldo cuando pidió un aumento. "Estaba buscando renegociar mi sueldo con uno de los productores. No me dio la cita y lo confronté en una visita de foro, lo hice pidiendo que me subiera el sueldo enfrente de otros actores, cosa que creo que le molestó", afirmó al respecto. "Tal vez ahí pudo haber algo que influyó para que buscaran como introducir otro personaje como amor de Lupita y fue Santos".

