¡Juan Pablo Raba nos presenta a su hija Josephine!

Este ha sido un año sumamente especial para el actor Juan Pablo Raba. Además de estelarizar el nuevo show Distrito Salvaje de Netflix el actor ha recibido la bendición más grande: convertirse en padre por segunda ocasión.

“Han sido meses de estrenos en esta casa. Estrenamos a la pequeña Josephine hace unos meses”, dijo el actor de 41 años en un video exclusivo de People en Español donde aparece cargando a la pequeñita en brazos. El clip fue grabado en la nueva casa de Raba en el exclusivo barrio de Malibú, en Los Ángeles.

La pequeña Josephine es la segunda hija de Raba con la presentadora, influencer y modelo colombo-americana Mónica Fonseca y llegó a este mundo el 27 de agosto. La pareja también tiene un niño de 6 años: Joaquín Raba Fonseca.

“10 minutos antes de dar a luz a nuestra hija . La valentía, tranquilidad y compostura de esta mujer no dejan de sorprenderme”, escribió el actor tras el parto de su mujer en un mensaje que compartió por redes. “Admiración profunda por ella y por todas ustedes mujeres fantásticas llenas de magia y poder creador. No me cabe el amor en el cuerpo en este momento”.

Raba tiene una larga y reconocida carrera en América Latina. Nacido en Colombia y criado por su padre en España el actor regresó a su tierra natal para incursionar en el mundo del cine y la televisión. En la pantalla chica ha participado en exitosas series como El Cartel de los Sapos, al lado de Patricia Manterola o La Reina del Sur con Kate del Castillo. Raba también participó en la segunda temporada de Narcos (Netflix) donde hacía el papel de Gustavo Gaviria, primo del temible capo Pablo Escobar.

Con la misma Kate filmó la película Los 33 (2015), que contaba las vivencias de los mineros que quedaron atrapados en una mina de cobre en Chile durante 69 días y que milagrosamente lograron salir con vida.

En Distrito Salvaje Raba interpreta a John Jeiver, un guerrillero que escapa de la jungla colombiana después de la firma y el referéndum de los Acuerdos de Paz de Colombia. Huyendo de su pasado el protagonista llega a Bogotá y trata de reinsertarse en la sociedad civil.

La serie ya está disponible en Netflix.

