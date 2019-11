Actividades divertidas para disfrutar con los niños dentro de la casa en el otoño y el invierno ¿Qué hacer con los niños cuando hace frío o está lloviendo afuera? Te recomendamos actividades que puedes disfrutar con tus hijos en casa durante el otoño y el invierno. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando llega el otoño e invierno, la lluvia y el frío hacen que no podamos salir al parque o a otros lugares a pasear con nuestros hijos. Muchos pequeños se ponen intranquilos al ver que están limitados al espacio interior, pero estas divertidas actividades los mantendrán entretenidos y felices sin tener que abandonar la comodidad del hogar. 1. Jugar juegos de mesa, armas rompecabezas o escribir mensajes con letras magnéticas son pasatiempos muy recomendados para los niños ya que estimulan su creatividad. Image zoom (Photo by Dominic Lipinski/PA Images via Getty Images) 2. Mirar dibujos animados en familia es algo que a los niños les encanta. Eso sí, se recomienda que sean historias que tengan una enseñanza o valor educacional como la serie animada Blue’s Clues & You! de Nickelodeon. A sus hijos les encantará la música y se enamorarán del carismático perrito azul, mientras aprenden nuevos conceptos y vocabulario. 3. Dibujar, colorear y pintar con acuarelas son otras formas de entretenimiento que estimulan la imaginación de los niños. Asegúrese de supervisar a los niños para que no ingieran los colores o terminen usando la pared de la sala como un óleo gigante. Pintar con tizas en una pizarra es otra opción divertida y los niños pueden borrar fácilmente sus creaciones y empezar otro dibujo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Photo by Dominic Lipinski/PA Images via Getty Images) 4. Hornear galletas o hacer dulces en la cocina les fascina a los niños. Es toda una aventura explorar sus habilidades de chef. Puede guiarlos a seguir una receta simple para preparar la mezcla de un pastel o de panqueques. Seguir instrucciones les enseña a los menores a tener paciencia y disciplina. Mucho cuidado con supervisarlos en todo momento para que no se expongan a quemaduras y cortadas, y que no se coman la masa cruda. Saborear las galletas que ellos mismos hornearon o el pastel que ayudaron a decorar con merengue será una experiencia deliciosa. Image zoom 5. Leer libros es una actividad que no pasa de moda. Los cuentos nos transportan a realidades alternas llenas de fantasía y desarrolla aún más la curiosidad de los niños. Para hacer aún más divertida la experiencia, puede usar títeres mientras narra la historia para ilustrar así a los personajes y usar diferentes tonos de voz para diferenciar a cada uno. Image zoom (Photo by Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images) Sus hijos no olvidarán estos momentos especiales en familia y estarán tan entretenidos que se les olvidará que está lloviendo o nevando afuera y que no pueden salir de casa. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Actividades divertidas para disfrutar con los niños dentro de la casa en el otoño y el invierno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.