Los 50 nombres para bebés más populares entre los latinos Si pronto serás mamá o es uno de tus sueños, tienes que conocer algunas claves para escoger el mejor nombre para tu bebé. ¿Como cuáles? Aquí te compartimos los 50 más populares entre los latinos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los hay inspirados en el invierno, con significado positivo, originales…! A la feliz noticia de la llegada de tu hijo(a), sigue la importante decisión de qué nombre le pondrás. Si desconoces el sexo, te darás a la tarea de hacer una lista con los nombres para bebés que más te gustan. Poco a poco buscas sus significados y la reduces. Aunque no siempre es fácil elegir las opciones más adecuadas, algunas madres como tú se ayudan con aquellos que son sencillos, dulces, familiares, cortos o largos… 1. Pídele colaboración a tu pareja: Tu novio o esposo tiene todo el derecho de intervenir en esta hermosa decisión. Pídele que elabore una lista de los nombres que más le llamen la atención y agenden un día en el que se sentarán a valorar cada una de las opciones. Involucrarlo le deja saber que para ti su opinión cuenta, además de pasar un rato agradable. 2. Tomen en cuenta los apellidos: No querrás que tu hijo(a) sea motivo de burla cuando ingrese a la escuela, secundaria y hasta en la universidad. Es necesario que cada uno de esos nombres que te gustan los combines con los apellidos para que sepas cómo suenan. 3. Escucha las críticas, pero no te dejes influenciar: Cuando te des cuenta de que estás embarazada, comenzarás a escuchar las críticas de tu familia y amigos, pues no les gusta nada el nombre con el que quieres llamar a tu retoño. No dejes de valorar sus opiniones; sin embargo, ponte a pensar que la abuela no dejará de amar a su nieto(a) porque no le pusiste su nombre favorito. 4. Ayúdate de tu teléfono: ¡La tecnología es para sacarle provecho! En tu tiempo libre navega listas y páginas web. El móvil ha traído miles de opciones al bolsillo de los padres ansiosos por encontrar el nombre perfecto. Otra técnica que usan los futuros papás son las redes sociales y les ha funcionado. 5. Acepta ayuda de la ciencia: Un estudio publicado en el European Journal of Social Psychology afirma que los niños que tienen dos nombres tienen una mejor autoestima, un estudio inglés encontró que el 89% de los papás eligen un nombre largo para niños y nombres cortos para niñas, mientras que una investigación de la Universidad de California concluyó que la gente suele confiar más en las personas con nombres fáciles de pronunciar que en las que no los tienen. Mamá y bebé Mamá y bebé | Credit: Getty Images Seguidos los consejos anteriores, toma en cuenta los nombres más utilizados entre los latinos para escoger el de tu pequeño(a). ¡Están lindos! Para niños 1. Rodrigo. 2. Alexander. 3. Julián. 4. Daniel. 5. Sebastián. 6. Christian. 7. Samuel. 8. Alejandro. 9. Emilio. 10. Víctor Manuel. 11. Anthony. 12. Nicolás. 13. William. 14. Ricardo. 15. José David. 16. Dylan. 17. Matías. 18. Ían. 19. Diego. 20. Isaac. 21. Juan Carlos. 22. Gabriel. 23. Pablo. 24. Luis Enrique. 25. Valentino. Para niñas 26. Sofía. 27. Arianna. 28. María Luisa. 29. Isabella. 30. Luna. 31. Elena. 32. Victoria. 33. Daniela. 34. Valeria. 35. María Paula. 36. Luciana. 37. Mónica. 38. Lucía. 39. Camila. 40. María Fernanda. 41. Jimena. 42. Gabriela. 43. María José. 44. Emma. 45. Amanda. 46. Mariana. 47. Ana Laura. 48. Mía. 49. Andrea. 50. Elizabeth.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los 50 nombres para bebés más populares entre los latinos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.