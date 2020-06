Inspírate con la brutal rutina de ejercicios de Rashel Díaz y su hija en casa La presentadora de televisión llamó a sus seguidores a enseñar a sus hijos a tener disciplina para mantener un estilo de vida activo y más sano. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rashel Díaz es una mujer polifacética que adora los retos. Así lo demostró durante un vivo con People en Español en que compartió parte de su brutal rutina de ejercicios junto a su hija Daniela. La presentadora del programa matutino Un nuevo día (Telemundo) se confesó una seguidora fiel de los entrenamientos que publican en las redes sociales los expertos en fitness Rodrigo Garduño y Rodrigo de Ovando, promotores del proyecto 54D que combina ejercicios de alta intensidad. En una edición especial de "Inspírate" —un nuevo encuentro virtual para hablar con famosos de tópicos como la salud mental, el cuidado personal, el ejercicio y la comida— la periodista de 46 años dijo que empezó su entrenamiento desde su casa hace más de tres meses, seis días a la semana — de lunes a sábado — y que no puede estar más satisfecha con sus resultados. “Lo empecé en enero y les juro que no quiero dejarlo, ha habido un cambio en mi cuerpo total. Te dan un régimen de alimentación y ejercicio en un ciclo de 54 días”, explicó. “Se hacen tres rondas con la misma rutina de ejercicios de alta intensidad y en cada clase se queman unas 800 calorías”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dijo que prefiere entrenar con su hija de 17 años para inculcarle que se mantenga en forma con esta rutina, incluso cuando no se entrenen juntas. También exhortó a sus seguidores a mantenerse motivados en la cuarentena por el coronavirus y a que, “cuando pase todo esto, no dejen atrás los hábitos” positivos que han creado en este tiempo. Garduño y Ovando se han convertido en los nuevos gurús del fitness en las redes. A sus transmisiones en vivo se conectan a diario celebridades como Adriana Lima, Gaby Espino, Juan Pablo Llano, Fonseca o Daniela Ospina, por mencionar solo unos nombres.

