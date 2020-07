Inspírate: People en Español te invita a una cumbre virtual para mejorar tu bienestar El evento tendrá lugar los próximos 23 y 24 de julio a partir de las 12 p.m., hora de Este, y se transmitirá en vivo a través de las redes sociales. ¡No te lo puedes perder! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir People en Español y su empresa matriz Meredith Corporation anunciaron este martes la celebración de Inspírate, una cumbre virtual en la que celebridades y expertos en estilo de vida ofrecerán consejos para alcanzar un mayor bienestar físico y emocional en estos tiempos tan difíciles. La cumbre tendrá lugar los próximos 23 y 24 de julio a partir de las 12 p.m., hora del Este, y se transmitirá en vivo a través de las redes sociales. Durante 4 horas se aportarán ideas y consejos prácticos para disfrutar de un estilo de vida más saludable en áreas como la alimentación, el ejercicio, la meditación o la belleza. Image zoom People en Español La editora ejecutiva digital de People en Español, Shirley Velásquez, explicó que este proyecto surge con la idea de enviar un mensaje positivo e inspirador a la comunidad latina en medio de la incertidumbre generada por la pandemia del coronavirus. "Mis colegas y yo queríamos ayudar y proporcionar esperanza a nuestra comunidad. Así que creamos Inspírate como una manera de ofrecer esa esperanza y herramientas que puedan ayudar a empoderar a nuestra comunidad", señaló. "En Inspírate conectaremos a nuestros lectores con algunas de sus celebridades e influencers favoritos, quienes compartirán sobre sus vidas y, de esa manera, servirán de inspiración a otros”. Con la participación de expertos como la motivadora María Marín, la chef Johana Clavel o la sicóloga Luz Towns-Miranda, a lo largo de dos día se ofrecerán clases de meditación y bienestar espiritual, interesantes conversaciones sobre el rol de madre, útiles herramientas para cuidar la salud mental o consejos para gestionar el estrés en tiempos de incertidumbre, entre otros contenidos relacionados con la salud, el dinero y el amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images Quienes asistan también podrán disfrutar de otras actividades como rutinas de ejercicios de más de 30 minutos con tips para cuidar la forma física y no perder la motivación, además de consejos de maquillaje y recetas de comida saludables.

