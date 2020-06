Michelle Galván se inspira en sus raíces y con su esposo comparte receta para un cremoso guacamole La presentadora de televisión mexicana abrió las puertas de su casa en Miami y se metió en la cocina con el chef de la familia para preparar este tradicional platillo de su tierra.



Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora de televisión Michelle Galván y su esposo, el chef Fernando Guajardo se inspiraron en sus raíces mexicanas y compartieron su receta para preparar un delicioso guacamole muy al estilo de su país. Durante una transmisión en vivo desde su casa en Miami para "Inspírate" de People en Español —un nuevo encuentro virtual donde los famosos hablan de temas como la salud mental, el cuidado personal, el ejercicio y la comida— la pareja optó por preparar un cremoso y picoso guacamole utilizando ingredientes frescos y fáciles de encontrar en cualquier mercado. “En lo personal me gusta ponerle chile; no es que me guste ponérselo a todo, pero como mexicano si no pica sientes como si… no tiene el sabor…”, dijo Guajardo. “Yo hasta he viajado con los 'chilitos' por si no encuentro a donde voy”. A continuación su receta, con el chile a la discreción del cocinero (¡y comensal!). Guacamole Ingredientes: 3 aguacates maduros Aceite de oliva 1 tomate roma Cilantro Chiles jalapeños Limón Cebolla roja Sal y pimienta al gusto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Preparación: Picar la cebolla en cuadros pequeños, al igual que el tomate y los chiles jalapeños. Cortar en cuadros pequeños los aguacates para poder majarlos más fácilmente. Cuando estén majados y tomen una consistencia cremosa, agregar una cucharada de aceite de oliva, unas gotas de limón, la cebolla, el tomate y el cilantro (también picadito), así como la sal y la pimienta al gusto. Se mezclan bien todos los ingredientes y se agregan los chiles. Esta receta es perfecta para acompañar con chips o con una ensalada de nopal. Si se le pone un toque de limón y aceite de oliva al aguacate, se conservará mejor en la nevera y puede durar hasta dos días después de su elaboración, según Guajardo. ¡Provecho!

Michelle Galván se inspira en sus raíces y con su esposo comparte receta para un cremoso guacamole

