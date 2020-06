¿Cómo mantenernos positivos entre tanto caos? ¡Inspírate con María Marín! La comunicadora boricua compartió su fórmula secreta en una inspiradora entrevista en exclusiva ¡Toma nota! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ante la incertidumbre en que nos ha sumido la pandemia del coronavirus, la comunicadora y motivadora puertorriqueña María Marín dijo que solo existen dos caminos: esperar lo peor o anticipar lo mejor. En una edición especial de "Inspírate" para People en Español —un nuevo encuentro virtual para hablar con famosos de tópicos como la salud mental, el cuidado personal, el ejercicio y la comida— consideró que es importante mantener el enfoque mental en que todo lo que está pasando a nivel mundial hará que la humanidad sea más fuerte, más sabia y con mayor crecimiento interno. Image zoom Corteisa de María Marín “Puedes esperar lo peor, pero toma la misma energía que pensar lo mejor, se siente mucho más maravilloso en el corazón que anticipes lo mejor. Este es un momento en la vida para que tú pienses en que esto va a traer nuevas cosas, cuando estas cosas pasan van a venir nuevas oportunidades, ideas y empleos para todo el mundo”, aseguró Marín. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Explicó que una de las razones por las cuales las personas piensan negativo es por el miedo, sobre todo al cambio inesperado en el estilo de vida de las personas o por los planes que se tenían fueron cancelados. A su juicio, todo sucede por una razón. “Lo que sea que a ti se te canceló, quiero que reflexiones en lo bueno que trajo porque, de alguna manera eso trajo una bendición en tu vida”, dijo la autora del libro El empujoncito para el amor enfáticamente la comunicadora en una entrevista virtual desde su casa en Miami. “A lo mejor estás compartiendo más con tu familia en este momento, como no lo habías podido hacer, quizás te estás enfocando más en ti. No pensemos en lo que se fue, sino en lo que llega en este momento a nuestra vida”, agregó al recordar que su lucha contra el cáncer le dejó grandes enseñanzas y bendiciones. Para las mujeres, dijo, es importante crear una rutina de belleza en casa que ayuden a mejorar una buena imagen física, como pintarse la uñas, un facial, un tratamiento para el pelo. "Cuando nos vemos bien, nos sentimos mejor”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

