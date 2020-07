Inspírate Cumbre Virtual 2020 Image zoom Inspírate y celebra la cultura latina con tus celebridades favoritas y sus mejores consejos para disfrutar una vida más saludable y plena. Esta cumbre virtual, que tocará temas como la alimentación, el ejercicio, la meditación y la belleza, tendrá lugar el 23 y 24 de julio a partir de las 12 p.m., hora del Este, y se transmitirá aquí y en nuestra página de Facebook. ENTRÉNATE con expertos que compartirán sus mejores consejos para hacer ejercicio y mantenerte motivada

con expertos que compartirán sus mejores consejos para hacer ejercicio y mantenerte motivada COME SANO con sabrosas y saludables recetas fáciles de preparar en casa

con sabrosas y saludables recetas fáciles de preparar en casa EDÚCATE sobre cómo mantener un estilo de vida saludable y equilibrado

sobre cómo mantener un estilo de vida saludable y equilibrado MEDITA con técnicas que te ayudarán a balancear la mente y el cuerpo

con técnicas que te ayudarán a balancear la mente y el cuerpo MOTÍVATE con consejos para alcanzar tus metas PROGRAMACIÓN: 23 DE JULIO Image zoom Vivir saludable con Ninel Conde Esta conversación sobre el bienestar será moderada por nuestra Editora de Moda y Belleza Digital Yolaine Díaz, quien hablará con Ninel Conde sobre la importancia de hacer ejercicio y comer sano. La actriz y cantante revelará sus secretos para mantenerse saludable y con energía a pesar de tener una agenda tan ocupada. Image zoom Salud y Sabores de Johana Clavel Comer saludable es sumamente importante a la hora de cuidar nuestro cuerpo y bienestar. La chef y autora del libro Cocina latina ligera Johana Clavel nos mostrará un mundo lleno de sabores con recetas preparadas con ingredientes naturales. Image zoom Experiencias y consejos de salud con Dr. Daniel Campos y Myrka Dellanos El doctor Daniel Campos será el encargado de moderar esta conversación sobre la salud con la periodista y presentadora de televisión Myrka Dellanos, quien compartirá su experiencia con la diabetes y también ofrecerá recomendaciones a quienes podrían estar luchando con esta condición. Ambos hablarán sobre la importancia del entrenamiento físico y comer sano. Image zoom Cuerpo y mente: Encuentra un balance ¿Cómo se puede crear una vida productiva, feliz y llena de paz? Restableciendo el orden y la tranquilidad mental a través de la meditación. En este panel, la comediante Aida Rodríguez y Annie the Alchemist, blogger y fundadora de The Fashion Poet, tienen la tarea de transportar a la audiencia a un momento de relajación y de serenidad con nuestra Editora Ejecutiva de Digital Shirley Velásquez. PROGRAMACIÓN: 24 DE JULIO Image zoom Salud, dinero y amor con María Marín La motivadora María Marín te ayudará a tomar los pasos necesarios para que disfrutes la buena vida que te mereces. Marín conversará con nuestra Directora de Moda y Belleza Úrsula Carranza y compartirá sabios consejos para vivir plenamente con salud, dinero y amor. Image zoom Cuídate mientras cuidas a los demás Las mujeres, especialmente algunas madres, a veces descuidan su salud física y emocional para concentrarse en la de sus hijos y otros familiares. En este panel, nuestra Escritora Principal Lena Hansen encabezará una charla con la doctora Luz Towns-Miranda, la actriz Elizabeth Gutiérrez y la modelo Rosie Mercado sobre la importancia de cuidarse en los tiempos que vivimos. Image zoom Porque todas queremos lucir bellas Las hermanas y empresarias Mabel y Shaira Frías han creado su negocio, Luna Magic, apoyadas en su identidad cultural y sus pasatiempos. Afro-Dominicanas criadas en Estados Unidos, ambas comparten en este panel sus inspiradores trucos de belleza en una entretenida conversación con nuestra Editora de Moda y Belleza Digital Yolaine Díaz. Image zoom Estírate: Yoga con Andrea Minski Andrea Minski es una mujer de armas tomar que le gusta empoderar a otros. La presentadora de televisión y experta en estilo de vida tendrá a cargo el cierre de esta cumbre virtual con una sesión de estiramiento para terminar la jornada -y empezar una nueva etapa de tu vida- relajada y llena de energía. Image zoom

Close View image Inspírate Cumbre Virtual 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.