Gloria Estefan revela cómo seguir inspirados en tiempos de incertidumbre La cantante cubana habló con People en Español y reveló cómo mantiene su mente y corazón inspirados en tiempos de crisis. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para la cantante cubana Gloria Estefan, la música es pura magia y una fuente de inspiración para lograr mantener una actitud positiva en medio de las dificultades y el caos que se vive en gran parte del mundo. Durante un live desde su casa en Miami para una edición especial de "Inspírate" de People en Español —un nuevo encuentro virtual para hablar con famosos de temas como la salud mental, el cuidado personal, el ejercicio y la comida— recordó cómo superó una etapa difícil en la que tuvo miedo de no volver a caminar, una dura experiencia que le permitió descubrir su fortaleza interna interna. “La música hizo eso para mí, me salvó la vida. Desde niña, la música de otras personas me ayudó a pasar por momentos difíciles y eso es un privilegio que siempre voy a agradecer”, dijo. “Siempre miro a todas las experiencias como algo a aprender, de tratar ser mas fuerte". La intérprete de “Con los años que me quedan” considera que “desde la oscuridad, salen aprendizajes para el futuro” y que los seres humanos “tenemos una fuerza increíble para cambiar nuestra vida, nuestro cuerpo”. Apostó por cambiar la mentalidad de “víctimas” y así tomar las riendas de la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de 62 años habló de cómo su más reciente canción, “Cuando hay amor”, es un ejemplo de cómo quiere aportar su mensaje de paz y amor. El tema es el primer sencillo de su álbum de estudio, Brazil305, que se estrenará a nivel mundial a mediados de agosto. Sobre el éxito de su relación con su esposo, Emilio Estefan, dijo que en 45 años de conocerse y 42 de estar casados, ambos han aprendido a ser cómplices, a no tener secretos y aunque tienen distintas personalidades, siempre coinciden “en los valores, la forma de mirar los negocios y la música”. “En las dos manos caben las veces que hemos tenido riñas o momentos difíciles, no quiere decir que no los hemos tenido, pero siempre es la idea es seguir juntos y buscar la forma de hacerlo. Mientras más uno crece, eso más fácil se hace”, comentó agradecida.

