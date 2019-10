Las zonas erógenas del cuerpo según tu signo zodiacal By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Astrológicamente hablando ¿sabes cuál es la zona del cuerpo que enciende a tu pareja según su signo? ¡Aquí te lo contamos! Empezar galería Aries Image zoom Fototeca Gilardi/Getty Images Para conquistar al inquieto Aries hay que invocar la fuerza del planeta Marte estimulando su boca, párpados y nariz. Advertisement Advertisement Tauro Image zoom Fototeca Gilardi/Getty Images Venus es el planeta del amor de los toritos y los enloquecerás si estimulas su nuca y cuello. Géminis Image zoom Fototeca Gilardi/Getty Images Las nacidos bajo este signo tiene una energía incansable, así que siquieres derretirlos no hace falta más que cubrir a besos sus axilas, brazos y muñecas. Advertisement Cáncer Image zoom Fototeca Gilardi/Getty Images El pecho es, sin lugar a duda, el talón de aquiles de los cancerianos a quienes si tocas -de cualquier manera estimulante, como mordiditas o pellizcos- en dicha zona enloquecerás totalmente. Leo Image zoom Fototeca Gilardi/Getty Images Este signo se resiste a ser seducido, pues es siempre él quien seduce ¿la solución? Besa, masajea o estimula la región del corazón y la parte directamente ubicada en la parte de la espalda y mira como el leoncito se rinde a tus pies. Virgo Image zoom Fototeca Gilardi/Getty Images Virgo siempre busca complacer así que conciéntelo tú haciendo lo que le encanta: morder, besar o tocar sus ingles, muslos y la zona del ombligo. Advertisement Advertisement Advertisement Libra Image zoom Fototeca Gilardi/Getty Images Consigue que Libra pierda el equilibrio totalmente con un masaje sensual en la espalda -¡hasta la parte donde pierde su nombre!- y los costados del cuerpo. La reacción será volcánica. Escorpio Image zoom Fototeca Gilardi/Getty Images Básicamente los nacidos bajo este signo son sexo puro ¿entonces por qué estimularlos? Es mejor hacer todo lo contrario: seducir, hacerlos esperar y luego pasar al punto G: sus órganos sexuales. Sagitario Image zoom Fototeca Gilardi/Getty Images Existen libros que detallan múltiples maneras de excitar a la pareja. Sigue el consejo que quieras pero cuando se trata de un Sagitario asegúrate de empezar por sus muslos, sus glúteos y luego sus partes íntimas. Advertisement Advertisement Advertisement Capricornio Image zoom Fototeca Gilardi/Getty Images Un buen perfume o aceite serán tus aliados para complacer a este signo: la idea es masajear sus pantorrillas para enloquecerlo y de ahí partir hacia el resto del cuerpo. Acuario Image zoom Fototeca Gilardi/Getty Images Este signo es deshinibido y liberal y le fascina probar cosas nuevas ¡como los juguetes sexuales! los cuales deberás pasarle primero que nada por las piernas. Piscis Image zoom Fototeca Gilardi/Getty Images Suena a fetiche pero a los Piscis les fascina que les den placer en los pies: Con un masaje, calzado sexy o hasta cosquillitas con una pluma lo volverán lo-qui-to. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Las zonas erógenas del cuerpo según tu signo zodiacal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.