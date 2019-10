Walter Mercado: Signos que deberán cuidar de su peso El astrólogo Walter Mercado nos dice cuáles son los signos del zodiaco que deberán cuidar más su peso. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Entre los 12 signos del zodiaco hay algunos que tienen más debilidad que otros por la buena comida, la buena bebida y los placeres del paladar. Aquí Walter Mercado, astrólogo de cabecera de People en Español nos dice cuáles son los signos que deberán cuidar su apetito para poder mantener un peso saludable. TAURO

20 de abril – 20 de mayo Los hombres [Tauro] tienden a ser gorditos, ya que siempre tienen hambre de amor y de comida. Les gusta mantener al ser amado a su lado. Controla tu peso ya que los tauranos tienden a comer lo que menos les conviene. CÁNCER

21 de junio – 21 de julio [Cuida] tu cuerpo con mejor dieta, ejercicios y control emocional. Recuerda que tu cuerpo es el templo sagrado donde radica tu espíritu inmortal. VIRGO

23 de agosto – 22 de septiembre Ponte a dieta y empieza a cuidar todo lo que ingieras. En parte, somos lo que comemos. Ten mayor control de tu mente y de tus emociones. Que nada ni nadie te saque de tu centro de paz y amor ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre La mayoría de los escorpiones necesitan controlar el peso. Ponte a dieta o consulta con un nutricionista. Reduce el ritmo de vida que has llevado hasta ahora. SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre Control es la clave para Sagitario. Cuida tu salud física, mental y emocional. Advertisement EDIT POST

