Los signos que tendrán más suerte en el dinero y el trabajo esta semana Walter Mercado nos dice qué signos tendrán más suerte en el dinero y el trabajo para esta semana ¡Descubre si el tuyo está entre ellos! By Redacción People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La semana que comienza arranca con muchos cambios astrales. Cada uno de ellos afectarán de manera distinta a de los signos del zodiaco. En el terreno del dinero y el trabajo hay un grupo de signos que se verán especalmente beneficiados por los astros. ¡Descubre si tu signo está entre ellos con el horóscopo por Walter Mercado! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN CÁNCER

21 de junio – 21 de julio Asuntos relacionados con dinero o con las finanzas se enfatizan. Pon al día tus cuentas personales. LEO

22 de julio – 22 de agosto Sigue adelante con tus planes que dinero no te faltará. Tú tienes ahora el éxito asegurado en todo lo que hagas. LIBRA

23 de septiembre – 22 de octubre Llevarás a cabo resoluciones y las cumplirás. Oportunidades para ganar dinero no te faltarán. Lo que más deseas, hogar, una pareja compatible o una familia feliz, será una promesa cumplida. Vas a rehacerte a tu propio estilo y te restablecerás económicamente como lo has planificado. ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre Dinero te llegará de manera misteriosa e inesperada. Angelitos guardianes protegen todo lo que tú valoras. Creerás en ti, en tus recursos internos, en tu sabiduría natural y tendrás reconocimientos. SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre Busca nuevas fuentes de información en lo relacionado a inversiones y pon a correr tu dinero. Finaliza todo asunto legal que tengas pendiente. Algo de herencia o de dinero no ganado por ti llegará a tus manos. ACUARIO

20 de enero – 17 de febrero Organiza tu trabajo y actividades desde temprano. Atrévete a arriésgate en aquello que temes. Toda inversión de dinero promete ser exitosa si estudias bien la situación que presenten. Para el día 15: Comienza a darle forma a tus planes y verás cómo atraes el dinero, que tanta falta te hace para esos gastos extras que se presentan inesperados, y también para esas vacaciones que tanto deseas. Es momento de ahorrar ya que dinero llega a tu vida, pero así mismo se irá de no saber administrarlo correctamente. Aprovecha rachas de buena suerte que te están llegando para asegurarte el futuro. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Los signos que tendrán más suerte en el dinero y el trabajo esta semana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.