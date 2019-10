Los signos que tendrán más suerte en el dinero y el trabajo para esta semana Walter Mercado nos dice qué signos tendrán más suerte en el dinero y el trabajo para la semana del 21 al 27 de octubre ¡Descubre si el tuyo está entre ellos! By Redacción People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos a solo dos días de que el Sol entre en el signo de Escorpio. El Astro Rey derramará su luz sobre los signos cubriendo a algunos de ellos con una influencia especial que los dejará bien posicionados para triunfar en el trabajo y el dinero. Para algunos será el momento que han esperado todo el año para recuperarse en temas económicos o ganar cierta ventaja sobre su competencia y destacar en sus negocios. ¡Mira si tu signo está entre los afortunados de esta semana! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN CÁNCER

21 de junio – 21 de julio Tus facultades mentales unidas a tu fuerza espiritual te fortalecen y te llevan al éxito y la felicidad. Lo que sueñes será un vaticinio para ti. Toma la iniciativa en lo relacionado al dinero y los negocios. Números de suerte: 28, 14, 3 LIBRA

23 de septiembre – 22 de octubre Te recuperas en el sector económico gracias a la energía del Sol que alumbra potentemente tu casa del dinero. Sigue adelante con proyectos o negocios ya que es seguro que te dejen buenas ganancias. No temas lanzarte en nuevas aventuras ya que tienes la suerte de tu parte. Números de suerte: 38, 9, 1 ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre Dinero te llegará de manera misteriosa e inesperada. Angelitos guardianes protegen todo lo que tú valoras. Creerás en ti, en tus recursos internos, en tu sabiduría natural y tendrás reconocimientos. Números de suerte: 7, 44, 29 SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre Algo de herencia o de dinero no ganado por ti llegará a tus manos. Tendrás mayor vitalidad y mejor salud. Tu corazón y tu mente estarán enfocados en tu hogar y tu familia. Números de suerte: 26, 19, 20 CAPRICORNIO

21 de diciembre – 19 de enero Estarás ahora en las de hacer nuevas amistades que te llevarán a iniciarte en nuevos negocios o proyectos que te pondrán en un primer plano en cuanto a tu trabajo o profesión. Sabrás muy bien lo que te conviene y pondrás en práctica tus conocimientos para lograr el éxito. Tus excelentes dotes para la comunicación se verán exaltados, lo que te ayudará grandemente tanto en tu sector del trabajo como en tu círculo familiar. Números de suerte: 49, 2, 10 ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero La energía solar te llena de encanto y te impulsa a querer aconsejar, ayudar y orientar a otros. Tú serás el guía, el maestro así como también el que dirija y mande tanto en tu trabajo como en tu hogar. Cuida y defiende aquello que te ha costado tanto esfuerzo y trabajo para conseguir, así como de mantener. Asuntos relacionados con dinero pasan a un primer plano. Números de suerte: 15, 3, 28 PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Tu trabajo y todo el esfuerzo que lleves a cabo por superarte serán valorados y reconocidos por tus jefes o superiores. Tendrás el poder de cambiar aquello que no te conviene. Números de suerte: 22, 6, 47 Advertisement

Close Share options

Close View image Los signos que tendrán más suerte en el dinero y el trabajo para esta semana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.