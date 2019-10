Resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado: Mercurio entra en Escorpio Resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado: Mercurio entra en Escorpio. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este 3 de octubre marca la entrada de Mercurio en Escorpio. Momento de gran intensidad en nuestras comunicaciones. Mercurio en Escorpio indaga, escarba y busca la verdad de las cosas todo aquello que está escondido saldrá a la luz y se revelará. En cuanto a los signos del zodiaco, nuestros pensamientos serán más profundos, buscaremos conversaciones trascendentes. Escorpio nos hace extremadamente sagaces, intuititivos, analíticos, casi obsesivos. Y la Luna del domingo 6 cambiará nuestro estado de ánimo. ¡Mira lo que te deparan los astros para la semana del 1 al 7 de octubre con el resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado! ARIES 20 de marzo – 19 de abril Mercurio, en tu casa octava, dándote ese toquecito extra de valor para llevar a cabo lo que creías imposible. La Luna cambiará tu estado de ánimo a uno muy positivo y de e inspiración. Mucha acción y disposición con todos los que están a tu alrededor. TAURO 20 de abril – 20 de mayo La energía de Mercurio se derrama sobre tu persona. Esto te pone sobre aviso para que te controles en el aspecto emocional y no cometas locuras, especialmente en el amor. GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Mercurio, tu planeta regente, hace su entrada en tu casa sexta derramando sobre ti toda su energía, enfatizando en ti la impulsividad, por lo que te aconsejo que ejerzas mucho control sobre tus emociones y te dejes llevar más por la razón que por el corazón. CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Mercurio está en tu casa del romance y la diversión. Esto te manda señales de que te cuides de caer en relaciones conflictivas y con personas que aunque divertidas viven cargadas de problemas. LEO 22 de julio – 22 de agosto Lo relacionado al hogar y a la familia se enfatiza con la entrada de Mercurio en tu casa cuarta. Te tocará tomar decisiones serias para poner la paz en el mismo. No trates de resolverlo todo en un día. VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Mantente en terreno conocido, no te aventures por el momento en lo desconocido. La entrada de Mercurio, tu regente, en tu casa de la comunicación, exalta tus sentidos y tu estado de ánimo, llevándote a decir verdades, pero esta vez de una manera muy sutil. LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Tus quejas de dinero acaban por el momento ya que Mercurio te impulsa a trabajar más fuerte para aumentar tus ingresos. Te sentirás tranquilo al poder resolver un problema por la vía amistosa. ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Entra Mercurio en tu casa primera exaltando tu fuerte personalidad y dotándote de carisma y poder. Octubre es tu mes brujito innato. Planetas como Mercurio, Venus, el Sol y la Luna te tocan y la suerte está contigo para hacer de este mes uno maravilloso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Mercurio, ahora en tu casa doce, te impulsa a meditar, a pensar bien las cosas para que resulten en beneficio tanto tuyo como en el de tus seres queridos. CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero La energía de Mercurio te llevará hacia el extremo opuesto a querer hacerlo todo con prisa. Tu hogar o tu trabajo serán hoy el centro de interesantes discusiones y las mismas servirán para aclarar muchas cosas, desahogar viejos resentimientos, envidias o rencores y unirse en nombre del amor. ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Mercurio, con su energía, agregará un toque de sensualidad y pasión a tus relaciones sentimentales o amorosas y te llevará a realizar que no todo lo que brilla es oro. PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Mercurio derrama toda su energía en tu casa novena. Los ánimos en tu círculo familiar, en tu hogar, se exaltan. Cuida mucho de tu salud emocional. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado: Mercurio entra en Escorpio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.