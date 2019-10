Horóscopo semanal de Walter Mercado: Mercurio retrógrado en Escorpio Resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado: Mercurio retrógrado en Escorpio By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este jueves 31 experimentaremos un Mercurio retrógrado en Escorpio. Astrológicamente hablando este período se asocia con un momento confuso y de convulsión. Mercurio es el planeta que rige la comunicación y el intelecto y bajo esta influencia nos volvemos introspectivos, poco comunicativos, evaluamos los errores del pasado antes de dar un próximo paso. Durante este período retrógrado no es bueno impulsar con demasiada fuerza un proyecto. Es momento de preparar, evaluar, allanar el camino y esperar antes de seguir adelante .Si lo que buscas es mejorar y expandirte será necesario usar diplomacia y gentileza para conseguir lo que buscas. Esta semana la Luna sigue en tránsito por el signo de Sagitario y el mismo 31 entra en el signo de Capricornio. ¡Mira lo que te deparan los astros para la semana del 29 de octubre al 4 de noviembre con el resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado! ARIES

20 de marzo – 19 de abril Uniones o asociaciones que se den tanto en tu vida íntima como en la profesional serán muy beneficiosas para ti. La respuesta que estabas esperando llega. Todo comienza a ocupar su lugar. TAURO

20 de abril – 20 de mayo Realizarás que es bueno para ti y que te perjudica y lo que necesitas hacer para corregirlo. Descansa y pon atención a tu salud. No sigas dejando para después tus citas médicas. GÉMINIS

21 de mayo – 20 de junio Tu manera de enfocar la vida se transforma y cambia para hacerte una persona diferente en muchos aspectos personales. Se imponen nuevas maneras de distraerte y relajarte en cuerpo y alma. CÁNCER

21 de junio – 21 de julio Periodo excelente para divertirte y sacar el niño que vive en ti. Tú como hijo de la Luna eres muy psíquico y presientes muchas cosas. LEO

22 de julio – 22 de agosto Mantén una actitud positiva en tu vida. No creas que todas las puertas están cerradas para ti. La solución a ese problema o situación está por llegar. VIRGO

23 de agosto – 22 de septiembre Buscarás aquello que llene tus necesidades del espíritu y teofrezcaalgo más profundo y convincente. Querrás hacer las cosas a tu manera, pero hazlo con mucho tacto y mucho amor para que sea más efectivo. LIBRA

23 de septiembre – 22 de octubre Estudia con detenimiento el porqué de tus miedos e inseguridades,enfréntalosy encontrarás soluciones. Es el momento de buscar el balance emocional que necesitas. ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre Todo volverá al lugar que le corresponde y tú estarás más tranquilo, más estable, tanto a nivel personal como profesional. Sabrás exactamente que te conviene y lo que no te conviene. SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre No le des tanta importancia a lo que opinan los demás. Relájate y desarrolla confianza en ti mismo. Se imponen cambios en tu dieta y en tu modo de cuidar la salud. Lo natural, lo orgánico hará mucho bien.

CAPRICORNIO

21 de diciembre – 19 de enero Superas problemas financieros. Tomas de nuevo el curso correcto de tu vida aceptando cambios y corrigiendo errores. Una relación de amistad se vuelve romántica.

ACUARIO

20 de enero – 17 de febrero Poner al día tus asuntos personales será tu prioridad ahora. No pospongas nada ya que se te acumularán las obligaciones y te subirá el estrés.

PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo Te llenarás de buenas energías y muchas recompensas espirituales. Tus hermanos, si los tienen, toman importancia para ti y hay cambios en las relaciones. Advertisement

