La Luna llena del 13 de octubre ¿Qué significa para tu signo?

Este domingo 13 de octubre experimentaremos una Luna llena en Aries. Comienzo de un nuevo ciclo que afectará principalmente a los signos Cardinales de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Esta Luna llena se alineará con Plutón, despertando preocupaciones pero también la conciencia sobre nuestras necesidades y lo que realmente necesitamos ahora. Bajo esta influencia estaremos lúcidos, muy acertivos, claros de pensamiento. La brillante Luna llena de octubre iluminará el camino y arrojará luz sobre cosas que estaban ocultas. Mira cómo influirá la Luna llena a tu signo de acuerdo al horóscopo de Walter Mercado: ARIES

20 de marzo – 19 de abril La Luna llena sobre ti este domingo 13, altera tus pasiones y sexualidad. Iras tras el amor, reconciliación, despertando nuevamente la llama del deseo con tu pareja. La energía de la luna te pone nostálgico, sensible, altera tu ánimo. TAURO

20 de abril – 20 de mayo La Luna llena en el fuego de aries te vuelve aún más sensible a todo y muy emotivo. Tu sensualidad y magnetismo personal atrae como un imán, serás quien conquiste y no el conquistado. GÉMINIS

21 de mayo – 20 de junio La Luna llena te mantendrá aislado de tu grupo de amistades este domingo. En tu mente existen pensamientos negativos que te hacen pensar mal de aquellos que más te quieren. CÁNCER

21 de junio – 21 de julio La Luna en el elemento fuego enciende tu deseo de competir y ser el mejor en tu trabajo o profesión. LEO

22 de julio – 22 de agosto Luna llena de mucha energía positiva para ti. Momento ideal para llenarte de buena vibra. Visita la playa, rio o cualquier cuerpo de agua. VIRGO

23 de agosto – 22 de septiembre Esta luna llena del domingo, es ideal para hacer una magia o ritual para todos, en especial para ti virgo. Te despierta tu psiquismo, tu lado místico y espiritual. LIBRA

23 de septiembre – 22 de octubre La Luna llena en tu mansión del amor, uniones y asociaciones. Paciencia y mucho amor con tu pareja o persona de interés. Sus cambios de humor te confunden. Evita tomar toda acción o palabra de otros de forma personal. ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre La luna resalta tus pasiones, el impulso a lo prohibido y secreto. Todo asunto delicado debe de hablarse para el próximo fin de semana. SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre Este domingo debes de descansar y cuidar de tu persona. Día para embellecerte o hacer lo que nunca tienes tiempo de realizar CAPRICORNIO

21 de diciembre – 19 de enero La luna llena altera el ambiente en tu núcleo familiar, en especial con la figura materna. Es necesario mantener la calma y que seas tu quien controle todo problema o aclare malos entendidos. ACUARIO

20 de enero – 17 de febrero La Luna llena es sutil y benigna contigo. Durante el día y la noche disfruta de estar escuchar la naturaleza o tu música favorita. Canta, baila, expresa tu arte o talentos. PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo La Luna te inclina a complacer tus gustos. En el amor sé detallista. Advertisement EDIT POST

La Luna llena del 13 de octubre ¿Qué significa para tu signo?

