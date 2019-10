Resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado: El Sol entra en Escorpio Resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado: El Sol entra en Escorpio By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este miércoles 23 de octubre el Sol entrará en el signo de Escorpio. Bajo esta influencia del Astro Rey combinada con el signo del escorpión la superficialidad pasa a un segundo plano. Ahora queremos llegar al fondo de las cosas, buscaremos lo profundo en las relaciones y el significado verdadero de todo lo que hacemos y todo aquello que tiene significado en nuestra existencia. Escorpio nos impulsa también a buscar lo prohibido, lo tabú, lo que no es aparente. Es un momento "brujo" de energía sanadora y transformadora. ¡Mira lo que te deparan los astros para la semana del 22 al 28 de octubre con el resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado! ARIES

20 de marzo – 19 de abril El Sol derrama su luz sobre lo oculto, lo secreto en tu vida. Veras ahora con claridad la solución a problemas e intrigas entre familiares o amistades. TAURO

20 de abril – 20 de mayo El Sol calienta aquello que estuvo dormido en el amor. La pasión vuelve a reinar en tu vida. Si te encuentras soltero o soltera y en busca de pareja, aprovecha este periodo en que el amor dirá presente. GÉMINIS

21 de mayo – 20 de junio Saldrás de lo perjudicial y de lo rutinario. Aprovecha toda oportunidad de trabajo que te ofrezcan para independizarte y lograr aquello que te fue negado. Dinero por medio de herencias o regalos llega a ti, haz buen uso del mismo. Poseerás mayor vitalidad y mejor salud. CÁNCER

21 de junio – 21 de julio Tus facultades mentales unidas a tu fuerza espiritual te fortalecen y te llevan al éxito y la felicidad. Lo que sueñes será un vaticinio para ti. LEO

22 de julio – 22 de agosto El Sol, tu regente, entra en tu casa que rige el hogar, la familia. Tu atención se dirige hacia aquellos que comparten contigo el diario vivir. Gustarás de envolverte en las tareas domésticas y pondrás de manifiestos tus dotes de anfitrión. VIRGO

23 de agosto – 22 de septiembre El Sol, en tu casa que rige la comunicación, te facilita la palabra hablada y escrita. Podrás comunicar aquello que te aqueja y encontrarás palabras de apoyo y comprensión. No temas demandar aquello que te mereces, especialmente si se encuentra relacionado con trabajo o profesión. LIBRA

23 de septiembre – 22 de octubre Observa bien tus estados de ánimo ya que podrían estar relacionados a tu salud. No te calles nada, expresa tus sentimientos con cariño, no los guardes dentro de ti. Es importante cuidar tu mundo emocional y mental envolviéndote en actividades que te permitan liberar tensiones. ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre ¡Felicidades, Escorpio! El Sol entra en tu signo exaltando lo mejor en ti. Lograrás impresionar a muchos no solo con tu presencia sino con tu palabra. SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre Con el Sol en tu casa doce, buscarás lo espiritual, lo íntimo y lo real que encierra tu corazón.

CAPRICORNIO

21 de diciembre – 19 de enero [Gracias a la influencia solar] sabrás muy bien lo que te conviene y pondrás en práctica tus conocimientos para lograr el éxito.

ACUARIO

20 de enero – 17 de febrero La energía solar te llena de encanto y te impulsa a querer aconsejar, ayudar y orientar a otros. Tú serás el guía, el maestro así como también el que dirija y mande tanto en tu trabajo como en tu hogar.

PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo El Sol ilumina la casa de los viajes y el extranjero. Tienes luz verde para lanzarte a conocer nuevos mundos, nuevas culturas y a su vez ampliar tus conocimientos. Advertisement

