Tu horóscopo por Walter Mercado: resumen semanal del 15 al 21 de octubre By Walter Mercado para People en Español and Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este martes 15 de octubre la Luna transitará por el signo de Tauro y el planeta Venus. El Sol y Mercurio harmonizarán con Neptuno. Bajo esta influencia nos sentiremos inclinados a tomar decisiones en base a la intuición, la compasión o la imaginación. Es un día motivado por la imaginación y las fantasías. El jueves 17 la Luna transitará por el signo de Géminis lo cual nos estimulará intelectualmente. Nuestra curiosidad se intensifica y buscaremos mejorar nuestra conexión con los demás. Descubre lo que te deparan los astros para esta semana con el resumen semanal de tu horóscopo por Walter Mercado: ARIES

20 de marzo – 19 de abril No quieras imponer tu forma de pensar en otros. El querer compartir tu buena suerte con otros te brindará buenos beneficios económicos. Tu interés en la metafísica te lleva a conocerte mejor y a proyectarte inteligentemente. Todas las relaciones falsas, fundamentadas en lástima o dependencia acaban TAURO

20 de abril – 20 de mayo Analiza tu momento actual, visualiza exactamente lo que deseas, ten el valor de ser honesto contigo mismo y decide con mente y corazón quién conviene a tu lado. GÉMINIS

21 de mayo – 20 de junio Las estrellas te apoyan a lograr tus sueños de amor y a reestructurar tu vida. Cambiarás todo lo que no te agrade y trabajarás en tu desarrollo intelectual y espiritual y te prepararás para todo lo que se pueda a presentar. Tú eres capaz de expresar tus ideas con talento y creatividad. Hay mucho poder, magnetismo y pasión en tu ambiente. CÁNCER

21 de junio – 21 de julio Disfruta de lo que tienes en estos momentos y saborea cada momento de la salud y el amor que la vida te regala. Aceptando lo que no puedes cambiar encontrarás la paz espiritual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN LEO

22 de julio – 22 de agosto Tu mente será volcán de nuevas y excitantes ideas. Estarás más creativo e inventivo que nunca antes. Haz contacto con tu propio yo interior y te atreverás a todo. VIRGO

23 de agosto – 22 de septiembre Las estrellas te dan la energía suficiente para empezar, recuperar y crear todo lo bueno que deseas para ti. No tendrás que pedirle a tu pareja nada, ya que habrá muy buena comunicación entre ustedes por lo que todo será muy armonioso entre ambos. LIBRA

23 de septiembre – 22 de octubre No pierdas tus estribos por cosas que no tienen importancia. Ajusta toda decisión a la realidad del momento. ESCORPIÓN

23 de octubre – 21 de noviembre Angelitos guardianes protegen todo lo que tú valoras. Creerás en ti, en tus recursos internos, en tu sabiduría natural y tendrás reconocimientos. Calentarás tu hogar con alguien muy amoroso y espiritual. Todo reto u obstáculo que se presente en tu felicidad familiar y profesional lo superarás sin mayor dificultad. Hay mucha energía positiva a tu alrededor. Te unificas con aquellos seres que amas. SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre Toma las riendas de tu vida y no sigas esperando a mañana ya que podría ser muy tarde. El momento de comenzar es ya. Es importante terminar con asuntos pendientes y darle punto final a todo lo que se interponga en tu felicidad. CAPRICORNIO

21 de diciembre – 19 de enero Lo descubres todo, lo intuyes y lo percibes todo. Nada te paralizará, nada te estancará y nada te intimidará. Tu palabra será creativa y convincente y podrás pedir lo que quieras ya que lo conseguirás. ACUARIO

20 de enero – 17 de febrero Tu intuición súper desarrollada te guiará como nunca antes. Disfrutarás más llevando una agenda donde dividas tu tiempo, dándole más importancia a la familia. PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo Entras ahora en una fase de introspección para analizar todo lo pasado que ha dejado huella o trauma y poder sanar todo lo que te ha afectado o destruido. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Tu horóscopo por Walter Mercado: resumen semanal del 15 al 21 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.