Walter Mercado horóscopo del día para el 9 de octubre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. ARIES 20 de marzo – 19 de abril Hay mucha energía a tu lado impulsándote y cualquier cosa que decidas va a tener el respaldo total de las fuerzas cósmicas. Te sentirás más ambicioso y más fuerte que nunca antes. No te sorprendas, Aries, si tus planes o proyectos crecen más de lo esperado. Números de suerte: 18, 2, 34 Palabra Sagrada: Respaldo TAURO 20 de abril – 20 de mayo Toma las cosas con calma ya que estarás algo exaltado y podrías causar una mala impresión en los demás. Envuélvete en alguna actividad donde puedas desahogar tu inquietud. Aquello de lo que te arrepientes se manifiesta en tu vida para darte la oportunidad de enmendar tus errores. Números de suerte: 17, 5, 36 Palabra Sagrada: Manifestar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Tu salud mejora pero cuida tus límites físicos, Géminis. No quieras hacerlo todo tú mismo y delega en otros. Piensa bien cada paso y cada decisión que tomes hoy porque será determinante en tu vida. No pienses solo en ti sino en el futuro de los que te rodean. Números de suerte: 9, 15, 3 Palabra Sagrada: Limites CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Te rebelas contra todo ahora. Gustarás de hacer aquello que muchos consideran divertidamente arriesgado. En el amor sabrás lo que quieres y lo podrás expresar de una manera muy especial, Cáncer. Nada de tu pasado te afectará porque vivirás en el aquí y el ahora. Números de suerte: 29, 1, 45 Palabra Sagrada: Expresar LEO 22 de julio – 22 de agosto Se te dará la oportunidad de demostrarle al mundo lo que tú eres capaz de hacer y lo harás por todo lo grande. La energía planetaria se combina para llenar tu vida de mucha acción aumentando tu nivel de energía física. Vas a trabajar más para lograr tus objetivos y hacerte notar. Números de suerte: 5, 30, 26 Palabra Sagrada: Demostrar VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Lo del ayer, lo que no sirvió, acaba ya de enterrarlo. No puedes continuar como una mariposa de aquí para allá, sin firmeza ni rumbo. Busca dentro de ti mismo, lánzate en el mar de tu propia conciencia para que puedas dar con la perla de la sabiduría, la luz y la orientación. Números de suerte: 40, 16, 21 Palabra Sagrada: Lanzar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre No te destruyas por complacer a tu familia. Aprende a escucharles, a ayudarlos, pero no permitas que manipulen tu vida, ni que te dicten lo que tienes que hacer. Entiende que vas a hacer feliz a todo el mundo a tu lado, si primero tú logras ser feliz. Despide aquello que te intoxica emocionalmente. Números de suerte: 11, 45, 27 Palabra Sagrada: Felicidad ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Se impone que tengas mucho cuidado de no irte a los extremos evitando los excesos. Tú eres amante del placer y muchas veces se te olvida que hay un límite para todo. Es hora de tener presente tus responsabilidades, especialmente para con el trabajo y la familia. Números de suerte: 17, 4, 29 Palabra Sagrada: Placer SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Lo material cobra suma importancia para ti, tanto que podrías envolverte en discusiones hasta con tu familia, pareja o amistades. Se impone balancear tu presupuesto, establecer límites y vivir más a tono con la realidad. Cuídate de comprar o gastar compulsivamente, Sagitario. Números de suerte: 44, 6, 21 Palabra Sagrada: Presupuesto CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Enfoca tus energías hacia tu presente y el futuro. Todo trabajo en conjunto se encuentra bien aspectado. Establece un balance entre tus intereses e inquietudes y las de los demás. Escucha consejos que éstos te harán mucho bien. Coordina bien toda actividad que tengas pendiente. Números de suerte: 10, 33, 7 Palabra Sagrada: Establecer ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Estarás claro en todo lo que significa valores y comenzando contigo mismo, ya que te estás valorando como nunca antes. Como tú no hay nadie en este universo. Quien te desee, quien quiera compartir tu mundo, que llegue a ti. Pon en práctica todo plan de mejoramiento personal. Números de suerte: 10, 33, 25 Palabra Sagrada: Compartir PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Ponte al día en todo lo que tengas atrasado y cuida muy de cerca tu salud tanto física como mental. El trabajo ocupa ahora en tu vida el primer lugar y no te lo pensarás dos veces para dejar a un lado los placeres con el fin de alcanzar el éxito profesional. Números de suerte: 50, 2, 13 Palabra Sagrada: Éxito

