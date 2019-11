Walter Mercado horóscopo del día para el 9 de noviembre Mira tu horóscopo por Walter Mercado y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estimados lectores: Nuestro querido Walter Mercado falleció el 2 de noviembre, sin embargo antes de morir nos dejó sus últimos horóscopos para el mes de noviembre, que se enviaban por adelantado a People en Español. —- ARIES 20 de marzo – 19 de abril Todo cambio de hogar, arreglo o decoración está bien aspectado por las estrellas. Es un buen momento para darle forma a tus planes. Lo espiritual se enfatiza sobre las cosas materiales, por lo tanto todo lo que traiga paz, tranquilidad y equilibrio emocional será excelente para ti. Números de suerte: 7, 2, 15 Palabra Sagrada: Equilibrio TAURO 20 de abril – 20 de mayo Ponen práctica lo ya planificado por ti, especialmente en lo que tenga que ver con lo económico, el dinero. Sé cuidadoso a la hora de invertir y no olvides ahorrar. Se presentan ahora oportunidades que te beneficiarán a largo plazo. Los caminos que estuvieron cerrados, se abren para ti. Números de suerte: 7, 15, 30 Palabra Sagrada: Planificar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Mantén la clama, Géminis. Llevarle la contraria a tus superiores, jefes o tus padres no es la mejor manera de resolver tus problemas. Es momento de seguir la corriente, de mantenerte tranquilo en lo que la tormenta pasa. Procura dar lo mejor de ti. Manifiesta tus talentos, que son muchos. Números de suerte: 32, 9, 11 Palabra Sagrada: Manifestar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Una amistad de mucho tiempo se enfría o termina por cuestiones de dinero. Se destapa aquello que se mantenía oculto o disfrazado. No pongas ninguna cabeza por encima de la tuya. Recupera la fe en ti mismo y no dependas de otros para ser feliz. Ábrete a lo positivo y a lo nuevo en tu vida. Números de suerte: 22, 5, 8 Palabra Sagrada: Fe LEO 22 de julio – 22 de agosto Aléjate de personas egoístas, pesimistas y que se pasan el tiempo hablando de peligros y desastres, ya que te pueden sacar de tu balance. Muchos te quieren y te aman porque tu belleza interior y espiritual te hace brillar pero es importante cuidarte de los que se aprovechan de tu bondad. Números de suerte: 27, 8, 12 Palabra Sagrada: Cuidado VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Levanta ese ánimo, Virgo. Por el momento te parecerá que todos tus esfuerzos y horas de trabajo han sido en vano y no te sientes recompensado ni apreciado pero nada más lejos de la realidad. Tu labor será respetada y valorada grandemente, solo te esperan laureles, sé paciente. Números de suerte: 7, 18, 25 Palabra Sagrada: Ánimo LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Lo que envuelva dinero, inversiones, ahorros o negocios necesita ser reevaluado para tu tranquilidad. No importa si tienes mucho o poco dinero, comienza un plan realista de acuerdo a tus necesidades. Tu optimismo y tu confianza se fortalecen según vayas recuperando tu estabilidad económica. Números de suerte: 5, 22, 13 Palabra Sagrada: Recuperar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Exprésate con claridad y seguridad.Hazle saber a todos cuáles son tus planes antes de comenzarlos. Los malos entendidos, desacuerdos o conflictos se deben evitar en la familia. El Universo te pone en contacto con personas que te ayudarán a ser un mejor ser humano y te inspirarán. Presta atención. Números de suerte: 9, 5, 18 Palabra Sagrada: Expresar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Recibes ahora información que te beneficiará en el futuro cercano. Confía en tus instintos cuando brindes tu amistad a nuevos conocidos. Tú atraes a tu vida lo que piensas, lo que me gusta y lo que deseas. No te cierres al amor por experiencias negativas ya pasadas. Números de suerte: 20, 19 7 Palabra Sagrada: Confiar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Gravitan a tu vida ahora nuevas y viejas amistades que te llenarán de momentos inolvidables. No vivirás de apariencias. El que esté a tu lado que te acepte o se aleje. Se pone a prueba una relación ya sea de pareja o de amistad. No mendigues el amor, tú vales mucho, date a respetar. Números de suerte: 23, 8, 44 Palabra Sagrada: Respeto ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Planifica, organízate y el éxito será tuyo. Tu entusiasmo no va a la misma velocidad de aquellos que laboran o comparten contigo diariamente. Mantén tu balance emocional. Concéntrate en lo tuyo, da el ejemplo, Acuario y verás que más adelante notarás mejores resultados. Números de suerte: 13, 24, 21 Palabra Sagrada: Organizar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo No te acuestes a dormir pensando en todo lo que tienes que hacer, lo que dejaste de hacer o lo que te pueda suceder. Las presiones y los problemas pueden bajar tus defensas y exponerte a enfermedades o achaques. El descanso y en especial tus horas de sueño deben ser sagradas para ti. Números de suerte: 5, 14, 29 Palabra Sagrada: Salud

